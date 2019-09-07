مفتشو الأمم المتحدة يبحثون أنشطة إيران النووية

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها لديها مفتشين في إيران سيكون بمقدورهم النظر في التقارير التي تفيد بأن طهران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى العالمية لعام 2015.



أخبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكالة أسوشيتيد برس اليوم السبت أنها على علم بالتقارير "المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية".



تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا "مفتشو الوكالة موجودون في إيران وسيبلغون عن أي أنشطة ذات صلة إلى مقر الوكالة".



في غضون ذلك، كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا في طريقه إلى إيران اليوم السبت.



وقالت الوكالة إنه سيجتمع يوم الأحد مع مسؤولين رفيعي المستوى في طهران كجزء من ما وصفته بـ "تفاعلاتها المستمرة" المتعلقة بمراقبتها بموجب الاتفاق النووي. تجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تصدر تقارير الامتثال، في فيينا يوم الاثنين.



وقد ادان كبير مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة خرق إيران الأخير لشروط اتفاقها النووي مع القوى العالمية، في أعقاب إعلان طهران أنها تستخدم أجهزة طرد مركزي أسرع.



فى باريس، صرح وزير الدفاع الأمريكى مارك اسبير للصحفيين اليوم السبت بأن التحركات الإيرانية يجب ألا تفاجئ أحدا.



في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، فلورنس بارلي، قال إسبر: "ليس من الغريب أن يتابع الإيرانيين ما كانوا يعتزمون متابعته دائمًا".



وتنفي إيران اتهامات واشنطن بأنها تسعى لتطوير قنبلة نووية، وتصر على أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية.



وأوضحت بارلي انه يجب التركيز على إبقاء إيران في صفقة 2015، مشيرة الي إن فرنسا "ستواصل الدفع في هذا الاتجاه". وقد انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق منذ أكثر من عام.



وقد ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية أن خفر السواحل في البلاد استولى على زورق أجنبي وطاقمه الفلبيني من 12 فرد بالقرب من مضيق هرمز، وسط توترات إقليمية.



في الأشهر الأخيرة، زادت إيران عدد دورياتها البحرية في المضيق الاستراتيجي عند مصب الخليج الفارسي، في أعقاب التوتر المتزايد بين طهران وواشنطن. لم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركزة في البحرين فورًا على طلب للتعليق.



في يوليو، استولت إيران على الناقلة بعد أن صادرت بريطانيا ناقلة إيرانية في جبل طارق، والتي تم إطلاقها في وقت لاحق. وفي وقت سابق يوم الاربعاء سمحت ايران لسبعة من افراد الطاقم في ناقلة النفط ستينا امبيرو التي ترفع علم بريطانيا بمغادرة البلاد.



وقد اصدر المتحدث باسم ادارة الطاقة الذرية الإيرانية تحذيرات جديدة حول اتفاقها النووي مع القوى العالمية.



صرح كمال فاندي اليوم السبت بأن إيران لديها القدرة على تجاوز تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪. ويقول المحللون أن 20 ٪ مجرد خطوة تقنية قصيرة بعيدا عن التخصيب بنسبة 90 ٪، وهو مستوى الأسلحة.



كما يحذر كمال فاندي من أنه "يجب على الأوروبيين أن يعلموا أنه لم يتبق الكثير من الوقت" لإنقاذ صفقة 2015. لكنه أضاف أن إيران ستستمر في السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية في البلاد.



لقد تجاوزت إيران بالفعل حدود مستوى المخزون والتخصيب التي حددتها الصفقة. يأتي ذلك بعد أكثر من عام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الصفقة النووية.



كما اوضح كمال فاندي إن طهران تضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، في انتهاك آخر لاتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.



ادلى بهروز كمال فاندى بهذه التصريحات اليوم السبت فى مؤتمر صحفى بث على الهواء مباشرة. وتحدث من المنصة بينما كانت أجهزة الطرد المركزي تظهر بجانبه. لكنه أضاف أن إيران ستستمر في السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية في البلاد.



لقد تجاوزت إيران بالفعل حدود مستوى المخزون والتخصيب التي حددتها الصفقة. وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أنسحاب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية، التي شهدت موافقة طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. في ذلك الوقت، أعاد ترامب فرض العقوبات القديمة وخلق عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الإيرانيين مثل ظريف والحرس الثوري الإيراني شبه العسكري.

