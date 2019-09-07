الإثنين المقبل.. أرملة عبد الله محمود ضيفة "كلام ستات" على ON E
السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
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الفجر الفني
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تحل حنان البنبي أرملة الفنان الراحل عبد الله محمود ضيفةً على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، يوم الاثنين المقبل.
ويستهل البرنامج فقراته يوم الاثنين، بفقرة "بيقولك" المخصصة لعرض عدد من الأخبار الطريفة والخفيفة، ثم فقرة "الرغي الجميل" وتستضيف شيماء حمدي خبيرة تجميل، تليها فقرة "اسأل الستات" المخصصة للإجابة على ما يرد من أسئلة للبرنامج.
يذكر أن برنامج "كلام ستات" يذاع على قناة ON E، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، من السبت للأربعاء من كل أسبوع، وتقدمه شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.
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