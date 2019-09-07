أول رد رسمي من الأهلي على أنباء رحيل الشناوي



وترفض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، فكرة رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الفترة الحالية.



وأعلنت اللجنة تمسكها ببقاء الشناوي ضمن صفوف الفريق الأحمر الموسم المقبل، خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية للفريق.



وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم حارس الأهلي بتلقيه أكثر من عرض بعد تألقه بشكل لافت مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، والتي أقيمت مؤخرًا في مصر، وظهوره بشكل مميز مع فريقه الأهلي.



وأكدت لجنة التخطيط للشناوي بأن مسألة رحيله عن النادي في الوقت الحالي مرفوض لأنه عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عن خدماته.

كما رفضت اللجنة فكرة مناقشة هذا الأمر باعتبار الشناوي الحارس الأساسي للفريق الأحمر، رغم ثقتها الكاملة في شريف إكرامي وعلي لطفي.



ويستعد الأهلي لمواجة كانو سبورت الغيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية مساء يوم 11 سبتمبر الجاري برئاسة طارق قنديل.



وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





محمد الشناوي هو واحد من أبرز اللاعبين المصريين في الوقت حيث شارك مع الفراعنة في مونديال روسيا 2018 وقدم مستويات رائعة، قبل أن يعود ويشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي توجت بها الجزائر، حيث ظهر الشناوي في أفضل مستوى له لكن الفريق في النهاية ودع المسابقة من دور الستة شعر أمام جنوب إفريقيا.





علقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل على إمكانية رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلال الفترة الحالية.