إيران تبدأ ضخ اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

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قال متحدث باسم ادارة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمال فاندى، اليوم السبت إن إيران بدأت في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في انتهاك لاتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.



أدلى بهروز بهذه التصريحات فى مؤتمر صحفى بث على الهواء مباشرة. وحذر من أنه لم يبق أمام أوروبا سوى القليل من الوقت لإنقاذ الصفقة النووية. سحب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من الاتفاق منذ أكثر من عام وفرض عقوبات اقتصادية على إيران.



وقال كمالفاندي "طالما لا ينفذ الجانب الآخر التزاماته، يجب ألا يتوقعوا من إيران أن تفي بالتزاماتها".



وقال كمال فاندي إن إيران لديها القدرة على تجاوز تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪. يقول المحللون أن 20 ٪ مجرد خطوة تقنية قصيرة بعيدا عن 90 ٪، وهو مستوى الأسلحة.



لقد تجاوزت إيران بالفعل حدود مستوى المخزونات والتخصيب التي حددتها الصفقة، والتي وعدت بتخفيف العقوبات مقابل كبح البرنامج النووي للبلاد.



في هذه الأثناء، واصلت الولايات المتحدة جهودها لإيقاف مبيعات النفط الخام الإيراني في الخارج، وهو مصدر حاسم للإيرادات الحكومية. يصر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يواصل جولته الدبلوماسية العالمية المتوترة، على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على استمرار هذه المبيعات، على الرغم من وصفه للعقوبات الأمريكية في تغريدة غاضبة يوم الخميس بأنها تعادل "حارس السجن".



وصرح ظريف لمحطة "آر تي" الروسية في مقابلة بثت مؤخرًا "سنبيع نفطنا بطريقة أو بأخرى.. لن تكون الولايات المتحدة قادرة على منع ذلك".



وقد تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أنسحاب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية، التي شهدت موافقة طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. في ذلك الوقت، أعاد ترامب فرض العقوبات القديمة وخلق عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الإيرانيين مثل ظريف والحرس الثوري الإيراني شبه العسكري.



في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستبدأ قريبًا العمل على البحث والتطوير لكل أنواع أجهزة الطرد المركزي. تقوم هذه الأجهزة بتخصيب اليورانيوم عن طريق الدوران السريع لغاز سداسي فلوريد اليورانيوم.



بدأت إيران في خرق حدود الصفقة، بالذهاب إلى ما بعد حدود التخصيب البالغة 3.67٪ وقواعد مخزونها. باستخدام التخصيب المتطور لسرعة أجهزة الطرد المركزي، رفع المسؤولون الإيرانيون بالفعل فكرة التخصيب إلى 20٪، وهي خطوة تقنية قصيرة من مستويات إنتاج الأسلحة البالغة 90٪.



لطالما حافظت إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية وتنفي سعيها للحصول على قنبلة ذرية. ومع ذلك، أشارت الدول الغربية إلى الأبحاث الإيرانية السابقة في برنامج الأسلحة الذي يقول خبراء الأمم المتحدة إنه انتهى إلى حد كبير في عام 2003.



بينما يؤكد ترامب أنه منفتح على إجراء محادثات على غرار كوريا الشمالية مع إيران، إلا أن إدارته زادت باستمرار من الضغط على الجمهورية الإسلامية. يوم الأربعاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شحن نفطية تزعم أن لها صلات بالحرس.



وصرح بريان هوك المبعوث الامريكي الخاص لايران للصحفيين في وزارة الخارجية "ستكون هناك المزيد من العقوبات.. لا يمكننا أن نوضح أننا ملتزمون بحملة الضغط القصوى هذه". ورد ظريف بغضب على التقرير.

