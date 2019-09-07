أول تعليق لحكيم على أنباء تعرضه لحادث انقلاب سيارته





رد المطرب حكيم، على أنباء تعرضه لحادث انقلاب سيارته بطريق السويس، مع الساعات الأولى من فجر اليوم.





وأكد في تصريحات صحفية، أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى، مشيرًا إلى أن سيارته لم تتعرض سلمية ولم تتعرض لحادث.





وأشار إلى ان الأمر اختلط على شهود عيان كانوا بالقرب من موقع الحادث الذي تعرضت له سيارة أخرى كانت تسير بجانب سيارته.









وأفاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن حالة حكيم حرجة، وتم نقله لأحد مستشفيات القاهرة إثر الحادث الأليم الذي تعرض له.

كما أفادوا بنقل سائق السيارة للمستشفى، نظرًا للإصابات التي لحقت به.



حفل حكيم بالساحل الشمالي

ومؤخرًا أشعل المطرب حكيم حفله الغنائى أمس الخميس بمنطقة الساحل الشمالى، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات كما تم تجهيز المسرح بشكل عالمي بأحدث التقنيات العالمية حتي خرج بشكل يليق بنجومية حكيم الذى استطاع أن يكون نجم الساحل هذا العام بنجاح، والتي وفرت كل الإمكانيات لخروجه بشكل مبهر.



حفل حكيم في عيد الأضحى

وكان النجم حكيم قد أحيا حفلا ضخما فى الساحل الشمالى، فى ثالث أيام عيد الأضحى، بحضور جماهيرى كبير من مختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.



وقدم حكيم ما يزيد عن 20 أغنية من أغانيه الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة، أشعل بها أجواء الحفل، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة، وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحرص على التقاط الصور مع الجمهور رغم الزحام الشديد والالتفاف حوله.



آخر ظهور لحكيم

وكان أخر ظهور لحكيم، خلال يونيو الماضي، حيث طرح أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية – الإنجليزية – الفرنسية)

وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية.

"متجمعين" كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي

وتداولت أنباء عن تعرض حكيم، لحادث انقلاب سيارته الخاصة، على طريق السويس.







