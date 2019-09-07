عاجل.. حكيم يتعرض لحادث انقلاب سيارته وحالته حرجة (صور)

وأفادت مصادر، بأن حالة حكيم حرجة، وتم نقله لأحد مستشفيات القاهرة إثر الحادث الأليم الذي تعرض له.

وتم نقل سائق السيارة للمستشفى، نظرًا للإصابات التي لحقت به.





حفل حكيم بالساحل الشمالي





ومؤخرًا أشعل المطرب حكيم حفله الغنائى أمس الخميس بمنطقة الساحل الشمالى، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات كما تم تجهيز المسرح بشكل عالمي بأحدث التقنيات العالمية حتي خرج بشكل يليق بنجومية حكيم الذى استطاع أن يكون نجم الساحل هذا العام بنجاح، والتي وفرت كل الإمكانيات لخروجه بشكل مبهر.









حفل حكيم في عيد الأضحى





وكان النجم حكيم قد أحيا حفلا ضخما فى الساحل الشمالى، فى ثالث أيام عيد الأضحى، بحضور جماهيرى كبير من مختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.









وقدم حكيم ما يزيد عن 20 أغنية من أغانيه الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة، أشعل بها أجواء الحفل، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة، وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحرص على التقاط الصور مع الجمهور رغم الزحام الشديد والالتفاف حوله.