مانشستر يونايتد يُحاول إفساد صفقة ريال مدريد الكبري
السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:46 ص
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علاء خليف
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بدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وضع خطة للحفاظ على نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا، خلال الفترة المقبلة، في ظل إهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه في مقدمتهم نادي ريال مدريد الاسباني.
وكان نادي ريال مدريد الاسباني قد بذل جهودًا كبيرة للحصول على خدمات "بوجبا" خلال فترة الإنتقالات الصيفية، في ظل اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان بالتعاقد معه لتدعيم صففو الفريق، ولكن إدارة النادي الإنجليزي تمسكت بخدمات اللاعب، ورفضت رحيله لصفوف الفريق الملكي هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي مانشستر يونايتد بدأ التحرك بقوة لتجديد عقد لاعبه الفرنسي، حتي يمنع نادي ريال مدريد من الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، خاصة وأن تقارير صحفية أفادت بأن النادي المدريدي سيحاول مجددًا الحصول علي خدمات "بوجبا" سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم.
وينتهي عقد "بوجبا" مع نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2021، ويخشي النادي الإنجليزي رحيل اللاعب بشكل مجاني إلي ريال مدريد لذا يحاول التجديد له حتي يستطيع إما الإبقاء عليه والاستفادة من خدماته أو تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعه لصفوف نادي ريال مدريد.
يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد طلب من "بوجبا" عدم الموافقة علي تجديد تعاقده مع النادي الانجليزي، حتي يتسني للنادي الملكي ، الضغط على إدارة مانشستر يونايتد للموافقة على بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
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