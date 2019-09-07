موعد مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 إلى ستاد النجم الأحمر في تمام التاسعة إلا ربع مساءً لمتابعة مباراة البرتغال وصربيا في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2020. يحتل منتخب البرتغال المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من مبارتين خاضهما حتى الآن بينما تحتل صربيا المركز الخامس برصيد نقطة واحدة حصدتها من البرتغال.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة البرتغال وصربيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة BEIN SPORTS HD.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال بالتشكيل الآتي أمام صربيا فى الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020 :-

في حراسة المرمى : باتريسيو

في خط الدفاع : جيريرو وبيبي ودياز وكانسيلو

في خط الوسط : دانيلو وكارفالهو ورافائيل

في خط الهجوم : رونالدو ودييجو سوزا وبيرناردو سيلفا





* القنوات الناقلة والبث المباشر :

يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر بدون تقطيع في تصفيات أمم أوروبا 2020، يلا كورة تابع ماتش البرتغال وصربيا بجودة عالية في تصفيات أمم أوروبا 2020، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قنوات BeIN SPORTS HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة البرتغال وصربيا عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS HD AR.





كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 بث مباشر تابع لايف ماتش KORA STAR كول كورة ماتش البرتغال التي يسعي للفوز في المباراة، كورة جول متابعة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر بدون تقطيع على قناة بي ان سبورت في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر BEIN MATCH كورة لايف، يأمل منتخب البرتغال في الفوز أمام صربيا تابع لايف يوتيوب ماتش البرتغال وصربيا.