بعد فضيحة ألمانيا أمام هولندا.. هل إنتهي عصر منتخب "المانشافت" المُرعب؟





تلقي منتخب ألمانيا هزيمة ثقيلة ضد منتخب هولندا بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، بمدينة "هامبورج" الألمانية، في إطار منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).





رغم أن منتخب ألمانيا كان له السبق في افتتاح أهداف مباراته ضد هولندا، حيث سجل اللاعب "جنابري" أول أهداف المباراة بالدقيقة التاسعة، لكن لم يستطيع المنتخب الألماني الحفاظ علي تقدمه، حيث نجح "دي يونج" في إحراز هدف التعادل للهولنديين بالدقيقة 59، ثم أضاف جلاتاه مدافع ألمانيا الهدف الثاني للطواحين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66.





ونجح "توني كروس" في تسجيل هدف التعادل للألمان بالدقيقة 73، وجاء الرد سريعًا من منتخب هولندا وسجل هدفين عبر اللاعب مالين بالدقيقة 79، وأضاف رابع أهداف المنتخب الهولندي اللاعب فينالدوم بالدقيقة 91 من زمن اللقاء.









خسارة منتخب ألمانيا ضد منتخب هولندا في مباراة اليوم، تعتبر حلقة جديدة من سلسلة إخفاقات المنتخب الألماني، والذي لم يستطيع استعادة بريقه وهيبته منذ بطولة كأس العالم روسيا 2018، بعد الأداء المخيب للماكينات الألمانية في المونديال توقع البعض عودة قوية لمنتخب المانشافت تحت قيادة مدربه يواكيم لوف، لكن يبدو أن عصر الألمان انتهي وأصبح المنتخب المرعب يتلقي الصدمات بين الحين والآخر حتي اقترب من السقوط بشكل نهائي.





ويستعرض " الفجر الرياضي " إخفاقات المنتخب الألماني الأخيرة تحت قيادة مدربه "يواكيم لوف":-





- فضيحة تاريخية بكأس العالم 2018:





تعرض المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم 2014، لفضيحة تاريخية في النسخة التالية من البطولة العالمية مونديال (روسيا 2018) بعدما ودع منافسات البطولة من دور المجموعات للمرة الأولي منذ قرابة الثمانين عامًا، حيث افتتح مشواره بالبطولة بالخسارة أمام منتخب المكسيك 1-0.









ونجح في تحقيق انتصار صعب على منتخب السويد بهدفين مقابل هدف بالجولة الثانية، بينما سقط منتخب المانشافت بشكل مفاجئ أمام منتخب كوريا الجنوبية في لقاء الجولة الثالثة بنتيجة 2-0، ليحصد 3 نقاط فقط يتذيل بها ترتيب المجموعة ويودع بطولة كأس العالم.





- سقوط مُدوي في دوري الأمم الأوروبية:





واصل منتخب ألمانيا إخفاقاته حيث شارك في دوري التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية والذي تكون من 12 منتخبًا، ووقع منتخب المانشافت ضمن المجموعة الأولي مع منتخبي فرنسا وهولندا، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وحصد نقطتين تذيل بها ترتيب المجموعة، ليهبط للمستوي الثاني









- استمرار الإخفاقات في تصفيات "يورو 2020":





بعدما حقق بداية جيدة في مشوار تصفيات أمم أوروبا 2020 بتحقيق 3 إنتصارات بالفوز على منتخب هولندا على ملعبه بنتيجة 3-2، ثم الفوز على روسيا البيضاء 2-0، واكتسح منتخب استونيا بثمانية أهداف، تلقي منتخب المانشافت هزيمة كاسحة علي أرضه ووسط جمهوره بنتيجة 4-2 أمام منتخب هولندا.









المنتخب الألماني يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، خلف منتخب ايرلندا الشمالية المتصدر بـ 12 نقطة، الخسارة أمام المنتخب الهولندي أضاعت على الألمان فرصة صدارة ترتيب المجموعة، وأنعش فرص منتخب هولندا للتقدم لخط أحد المركزين الأول أو الثاني للتأهل لنهائيات أمم أوروبا، ويجب على المانشافت الحذر في المباريات القادمة حتي لا يجد نفسه خارج البطولة الأوروبية.



