بعد اكتساح كرواتيا لـ سلوفاكيا برباعية.. ماذا قدم لوكا مودريتش ؟
السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
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عمر عبدالعزيز
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تمكن المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، من اكتساح مضيفه، المنتخب السلوفاكي بنتيجة 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
وقد سجل أهداف المنتخب الكرواتي كلا من نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في القديقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب الكرواتي رصيده من النقاط إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد منتخب سلوفاكيا عند ست نقاط فقط في المركز الرابع.
ويستعر لكم "الفجر الرياضي" بالأرقام ماذا قدم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، المحترف بصفوف فريق ريال مدريد الإسباني ماذا قدم في هذه مباراة اليوم ضد سلوفاكيا، على النحو التالي:
- لعب 90 دقيقة.
- 111 لمسة.
- 83 تمريرة (الدقة 94.3%).
- 3 تسديدات.
- 3 تمريرات مفتاحية.
- 9 عرضيات.
- 3 كرات طويلة (الدقة 100%).
- 7 إلتحامات ناجحة.
- 2 إستخلاص للكرة.
- 9 اعتراضات على الكرة.
- 2 إفتكاك للكرة.
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