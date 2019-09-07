بعد اكتساح كرواتيا لـ سلوفاكيا برباعية.. ماذا قدم لوكا مودريتش ؟

تمكن المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، من اكتساح مضيفه، المنتخب السلوفاكي بنتيجة 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".





وقد سجل أهداف المنتخب الكرواتي كلا من نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في القديقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89.





وبهذه النتيجة رفع المنتخب الكرواتي رصيده من النقاط إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد منتخب سلوفاكيا عند ست نقاط فقط في المركز الرابع.



