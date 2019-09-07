ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد اكتساح كرواتيا لـ سلوفاكيا برباعية.. ماذا قدم لوكا مودريتش ؟

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:09 ص
Advertisements
بعد اكتساح كرواتيا لـ سلوفاكيا برباعية.. ماذا قدم لوكا مودريتش ؟
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
تمكن المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، من اكتساح مضيفه، المنتخب السلوفاكي بنتيجة 4 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقد سجل أهداف المنتخب الكرواتي كلا من نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 45 وإيفان بريسيتش في القديقة 47 وبرونو بيتكوفيتش في الدقيقة 72 وديان لوفرين في الدقيقة 89. 

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الكرواتي رصيده من النقاط إلى تسع نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد منتخب سلوفاكيا عند ست نقاط فقط في المركز الرابع.

ويستعر لكم "الفجر الرياضي" بالأرقام ماذا قدم النجم الكرواتي لوكا مودريتش، المحترف بصفوف فريق ريال مدريد الإسباني ماذا قدم في هذه مباراة اليوم ضد سلوفاكيا، على النحو التالي:

- لعب 90 دقيقة.
- 111 لمسة.
- 83 تمريرة (الدقة 94.3%).
- 3 تسديدات.
- 3 تمريرات مفتاحية.
- 9 عرضيات.
- 3 كرات طويلة (الدقة 100%).
- 7 إلتحامات ناجحة.
- 2 إستخلاص للكرة.
- 9 اعتراضات على الكرة.
- 2 إفتكاك للكرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مباريات تصفيات يورو مباريات تصفيات أمم أوروبا لوكا مودريتش كرواتيا وسلوفاكيا ريال مدريد تصفيات يورو 2020 بطولة امم اوروبا 2020 ارقام لوكا مودريتش
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مبارايات ودية
البرازيل
-
x
2:30
-
كولومبيا
كوستاريكا - أساسي
-
x
04:00
-
أوروجواي - أساسي
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
-
x
02:30
-
المكسيك
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
فرنسا
-
x
20:45
-
ألبانيا
تركيا
-
x
20:45
-
أندورا
صربيا
-
x
20:45
-
البرتغال
إنجلترا
-
x
20:45
-
بلغاريا