بعد التعثر أمام هولندا.. موعد مباراة ألمانيا القادمة في تصفيات يورو 2020
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:27 م
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منى العوضي
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سقط منتخب ألمانيا أمام نظيره هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم الجمعة خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2020.
وجاءت رباعية منتخب ألمانيا في شباك هولندا عن طريق كلاً من؛ فرينكي دي يونج وجوناثان تاه بالخطأ في مرماه ودونين مالين وفينالدو خلال الدقائق التالية على الترتيب؛ 59 و66 و79 و90".
بينما أحرز ثنائية منتخب ألمانيا في الشباك الهولندية كلاً من؛ سيرجي غنابري وتوني كروس بالدقيقتين "9 و73" لتنتهي المباراة بخسارة الماكينات الألمانية بنتيجة 4-2.
ولعب منتخب ألمانيا 4 مباريات في التصفيات حيثُ فاز على هولندا 3-2 ثم فوز آخر على بيلاروسيا 2-0 واكتساح إستونيا 8-0 وأخيراً الخسارة من الطواحين 4-2.
- موعد مباراة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية:
وينتظر أن يلعب منتخب ألمانيا مباراته القادمة في تصفيات يورو خارج أرضه ضد أيرلندا الشمالية يوم الإثنين 9 سبتمبر الجاري عند الساعة الـ8:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ10:45 بتوقيت أبو ظبي.
ويأتي ترتيب مجموعة ألمانيا حتى الآن كالتالي:
1- أيرلندا الشمالية: 12 نقطة
2- ألمانيا: 9 نقاط
3- هولندا: 6 نقاط
4- بيلاروسيا: 3 نقاط
5- إستونيا: بدون نقاط
- القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وأيرلندا الشمالية:
ينتظر أن يتم نقل مباراة منتخبي ألمانيا وأيرلندا الشمالية في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، وذلك يوم الإثنين المقبل 9 سبتمبر الجاري.
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