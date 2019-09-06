وزارة العمل: قيمة سداد رخص العمل لا تسترد

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قيمة سداد رخص العمل لا تسترد.

جاء ذلك ردًا على سؤال: "إقامتي منتهية ولكن المؤسسة دفعت رسوم رخصة العمل ولكن لم تكمل التجديد في الجوازات والآن أريد نقل كفالة، السؤال هل تستطيع المؤسسة سحب مبلغ تجديد رخصة العمل في حال نقلت كفالتي إلى مؤسسة أخرى؟".

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمة التأشيرات الفورية عبر "منصة قوى" الإلكترونية، حيث تمكن هذه الخدمة منشآت القطاع الخاص المحققة بنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة من طلب وإصدار التأشيرات الفورية بدلا من رحلة الاستقدام الطويلة التي تستغرق قرابة 8 أشهر كما كان سابقا بعد "الإعلان الوظيفي، ومساحة المنشأة، وحجم التعاقدات.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالسعودية، حيث أشار المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال "التوطين مقابل الاستقدام الفوري"، كما يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد تأشيرات في حالة ارتفاع نسبة التوطين في منشآتها ودون الحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وتتفق هذه الخدمة مع مساعي وزارة العمل بالمملكة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والإجراءات التي يحتاجون إليها وذلك بما يخدم احتياجات السوق ويجعله ركنا أساسيا في ازدهار الاقتصاد الوطني وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحدد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية شروط الحصول على الخدمة، بحيث تكون المنشأة قائمة، ونطاقها أخضر متوسط 13 أسبوعًا متتالية أو 26 أسبوعًا متقطعة خلال العام، ورخصة العمل سارية، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بالمملكة، ويهدف ذلك عمل نقلة نوعية في سوق العمل ورفع كفاءة جميع قطاعاته.







