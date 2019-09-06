كلب الغردقة يثير غضب الأهالي.. والأوقاف توضح حكم الدين

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قال الشيخ جمال عواد وكيل مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر؛ الرحمة بالحيوان نص عليها الإسلام؛ ويجب على كل إنسان الرفق بالحيوان والإهتمام به.





وأضاف وكيل وزارة الأوقاف:- مستندا على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة؛ كما روى الشيخان كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار.





توضيح بيطري البحر الأحمر على كلب الغردقة المشنوق



علق الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر؛ على تداول رواد السوشيال ميديا بمدينة الغردقة حول الصورة المتداولة على المديا؛ قائلا: ربما اصاحب الكلب خرجو من المنزل وتركو الكلب بالبلكونة وأثناء لعب الكلب فسقطا من شرفة البلكونة.



وأضاف "سلمي" لـ"لفجر" تربية الكلاب في المنزل من الأمور التي تحتاج إلى الكثير من الترتيبات والتجهيزات قبل القدوم عليها؛ وقد يكون الأمر في البداية في غاية الصعوبة في كثير من الخطوات؛ مشيرًا يجب عليك الاعتناء بالكلب لشهور متعددة حتى يعتاد على القيام بالتدريبات ويعتاد على نظام المنزل الذي يقيم فيه؛ ولكن بالرغم من صعوبة الأمر في بدايته لكنها انتشرت هذه الظاهرة بشكل كبير هذه الفترة.



وأوضح مدير الطب البيطري بالبحر الأحمر تعتبر تربية الكلاب من أكثر الأمور التي يجد فيها الكثيرون متعة خاصة تنسيهم ما بذلوه من جهد في تدريب الكلاب والاهتمام بهم؛ وتتلخص الخطوات التي يجب القيام بها قبل إقتناء كلب في المنزل.



وتابع قائلا:- يجب على الأسر التي تقتني الكلاب بالمنازل ان تتبع بتجهيز جميع سبل الراحة والآمان للكلاب وعدم طرقها فترات طويلة في المنزل؛ مع ضرورة الإهتمام بتحصين الكلاب بالتحصينات الدورية من قبل الجهات المختصة في ذلك الأمر.



وأشار الدكتور فتحي سلمي صهبي مدير عام الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر؛ تعكس الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مدا إهمال أو عدم ادراك أصحاب الكلب معلومات كافية عن تربية الكلاب بالمنازل؛ موضحًا من طبيعة الكلاب لا تحب الحبس.



1-يجب أن يكون جميع أفراد العائلة متقبلين للأمر نفسيً ومعنويًا، فلا يجب أن يتم شراء كلب وهناك فرد من أفراد الأسرة رافض لذلك ولا يحب التعامل مع الكلاب حتى لا يشعر الكلب بالقلق والضيق بسبب سوء المعاملة.



2 - لابد أن يدرك جميع أفراد الاسرة ما يحتاجه الكلب ويدركون ان الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد في البداية حتى يتم تشكيل شخصية الكلب وتقويمها بشكل صحيح.



3 - يجب أن يحرص جميع أفراد العائلة على قراءة معلومات عن الكلاب واحتياجاتها وطرق الاعتناء بها بما يتناسب مع سلالتها وشخصيتها.





4-يجب أن يتم تجهيز مكان خاص بنوم الكلب، ويستحسن صنع سرير خاص به أو منزل خشبي في الحديقة.



5- يجب تدريب الكلب عى الجلوس في قفص أو منزل خاص به.



6-يجب تجهيز ألعاب خاصة بالكلب وتجهيز المكافآت المختلفة لضمان سرعة تعلم الكلب لآداء التدريبات المختلفة أو لضمان قدرته على القيام بالأعمال التي يطلبها منه أفراد العائلة.



7 -يفضل أن يتم إحضار الكلب إلى المنزل في وقت وجود جميع أفراد العائلة في المنزل مع مراعاة أن يكون ذلك في وقت أجازتك.



8-يجب إحضار الكلب إلى المنزل في المساء أو في الصباح حتى تعطي للكلب فرصة التأقلم على المكان والتعامل مع جميع أفراد الأسرة والاعتياد عليهم، كما يجب أن تجلس معه لتزيل منه الخوف من المكان.





كلب مشنوق يثير غضب أهالي الغردقة





تداول رواد السوشيال ميديا، قبل قليل، صورة يظهر في الكلب مشنوق، وأثارت صورة الكلب المشنوق من الدور الرابع باحدي العماير السكنية شمال منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة غضب أهالي المنطقة حيث تم تركه لساعات بعد موته.



وتداول حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورة صادمة يظهر فيها كلب تم ربطه من رقبته في بلكونة إحدى الشقق السكنية بالدور الرابع مشنوقًا.



وكشفت السيدة التي تسكن أمام العمارة السكنية أن أصحاب الشقة غير موجودين بالشقة من الساعة العاشرة صباح اليوم.



وأكد شهود العيان طبقا لشهاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انه ربما انتحر الكلب نتيجة عدم الاهتمام به وتركه مسجونا مؤكدين ان الكلاب لا تحب الحبس.