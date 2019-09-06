وفاة عامل بشركة مياه الشرب اختناقًًا داخل غرفة تفتيش ببني سويف

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لقي عامل بشركة مياه بني سويف، الجمعة، مصرعه، متأثرا بإصابته باختناق داخل غرفة تفتيش لمحابس المياه، بمدينة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقل للمستشفى العام بناصر.



واستقبل مستشفى ناصر العام، جثة عامل بقطاع مياه ناصر، يدعى "محمد. ف. م" وتم إيداعه مشرحة المستشفى، ولا توجد عليه أي آثار ظاهرية.



وتبين من التحريات الأولية بإشراف المقدم محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أنه أثناء مراجعة العامل محابس خط المياه داخل الغرفة بأحد شوارع مدينة ناصر، أصيب بحالة من الاختناق في ظل إصابته بمرض السكر، وتوفي في الحال.



وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيات في الواقعة.



وفي سياق منفصل، سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، اليوم، على حريق شب في محل للهواتف المحمولة بدائرة مركز شرطة إهناسيا غرب بني سويف، دون حدوث وفيات أو إصابات.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بنشوب حريق بمحل للهواتف المحمولة بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.



انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على رأس سياراتين إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث اصابات او حالات وفاة.



وتبين من المعاينة الأولية والفحص نشوب حريق بمحل هواتف محمول بشارع عبد اللطيف قاسم بندر إهناسيا ملك "ياسر. ع. ع" 40 سنة، مقيم بندر إهناسيا، وامتداد الحريق إلى لافته محل هواتف محمول مجاورة له ملك شقيقه "عمر" 35 سنة، مقيم بذات العنوان.



ونتج عن الحريق احتراق عدد 4 هاتف محمول ماركات مختلفة، وبعض إكسسوارات المحمول من المحل الأول، وبسؤال مالك المحل الأول، قرر أنه اثناء تواجده بالمحل فوجئ باشتعال النيران به، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة المحضر رقـم 2489 إداري مركز شرطة إهناسيا.



وفي سياق آخر، أصيب 9 أشخاص، في حادث سير، وقع، اليوم الجمعة، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" مصنع الاسمنت، بالطريق الصحراوى الشرقى القديم، نطاق محافظة بنى سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وصّرح مصدر بغرفة عمليات مديرية الصحة ببني سويف، بإنه وقع حادث سير، اليوم الجمعة، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" مصنع الاسمنت، بالطريق الصحراوى الشرقى القديم، نطاق المحافظة، ووجود مصابين بموقع الحادث.



ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور إسلام عساف، بـ5 سيارات إسعاف، أنتقلت على الفور لموقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، نقلتهم السيارات إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللآزم، تحت إشراف الدكتور طارق إدريس، مدير المستشفى.



وأكد المصدر، أن المصابون هم:اشرف على ابراهيم 17سنة، مقيم مركز الفشن، حداد، مصاب بجرح بالذراع الأيمن، ومرفت ابراهيم احمد، 39سنة، مقيمة القاهرة، مصابة بإشتباه كسر بالساعد الأيمن ومصطفى احمد مصطفى، 16سنة، مقيم القاهرة، طالب، مصاب بسحجات بالجسم، وسماح ابراهيم احمد، 67سنة، مقيمة القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات، كما أصيب، كلا من: مارينا جرجس بطرس، 20سنة، مقيمة مغاغة بالمنيا، مصابة بسحجات بالجسم، وتادروس بسام رابح، 7 شهور، مقيمة مغاغة بالمنيا، مصابة سحجات بالجسم، ومحمد صلاح محمد، 65سنة، مقيم القاهرة، مصاب بإشتباه كسر بالساق الأيمن، ومصطفى ربيع اسماعيل، 22سنة، مقيم قرية بنى عفان، مركز بني سويف، سائق، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وميخائيل سعد غالي، 60سنة، مقيم بنى سويف، مصاب بإشتباه خلع بالكتف الأيسر.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

