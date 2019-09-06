عاجل.. سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:52 م
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أحمد مرعي
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أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة بدوي صافرات الإنذار سمع في مناطق إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.
وقالت إن صاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة سديروت دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق على ارتفاع منخفض جدا في الأجواء الشمالية للقطاع.
وذكرت وسائل إعلام أن من بين المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار: سديروت، والمجلس الإقليمي "شاعاري هانيغيف".
وتأتي هذه التوترات قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في إسرائيل في 17 سبتمبر المقبل.
ويحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشعبية كبيرة قبيل الانتخابات لكنّه يواجه أيضاً ضغوطاً سياسية شديدة للردّ بحزم على الهجمات الفلسطينية.
وتجري تظاهرات أسبوعية منذ مارس 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحقّ العودة للاجئين.
وتتخلّل "مسيرات العودة" هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل.
ومنذ بدأت هذه المسيرات، قتل ما لا يقل عن 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية غالبيتهم في صدامات خلال التظاهرات والبقية في ضربات إسرائيلية ردّاً على عمليات جرت انطلاقا من قطاع غزة. وبالمقابل قتل سبعة إسرائيليين في إطارأعمال العنف هذه.
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