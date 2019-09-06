هاشتاج "معاك يا سيسي" يتصدر تويتر.. والنشطاء يتفاخرون بـ 6 انجازات للرئيس

تصدر هاشتاج "معاك يا سيسي"، مؤشرات التريند على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث غالبية المتفاعلين مع الهاشتاج الثقة في رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفي الدولة المصرية، لإكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والخروج من أزمات البلاد

وعرض المغردون إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات الضخمة التى افتتحها خلال الفترة الماضية، وأكد المغردون خلال الهاشتاج، أن الرئيس السيسى يبذل جهود ضخمة من أجل نهضة البلاد، كما أنه تمكن من إعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية.

1-حارب الإرهاب

يقول عباس، أحد نشطاء توتير، نعلم أن الحمل والمسئولية التي تحملها ضخمة نعلم أنك تخوض حرب وجود ضد إرهاب خسيس نجس وفساد وخونة وعملاء، فامض في طريقك بعون الله وتوفيقه وشعب مصر معك والي جانبك ونحن جنود مخلصين لله والوطن ولك اذا ناديت لبينا النداء .

أضاف محمد ابراهيم ، أن "الاحتياطي النقدي ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي" .

2- انقذ مصر

علق محمد فتيان أحد نشطاء علي توتير، أن" كل شرفاء الوطن معاك ياسيسي لماذا؟ أنقذت بلد من أقذر جماعة (الإخوان) عرفها التاريخ ودى تكفى" .

أضاف فتيان، أن "السيسي بني مصانع، وزرع الصحراء ومزارع أسماك، وعمل طرق وكبارى، وبنيت العشوائيات، ومدن جديدة، وغيره من المشروعات الضخمة، وكل هذا فى مدة وجيزة غيرك كان عايز 50 سنة عشان يعملها.

علق محروس أبو محمد، "الاخوان واخدين من أكثر من 80 سنة على نشر الأكاذيب وتفسير الأمور بطريقتهم ونشر الاشاعات، وترديدها وإدماج الدين فيها وتوزيع دعوات محفوظة واتهامات مكررة ولا ننسى الحسبنة والشتيمة لكل من يخالفهم لجان وحسابات ممولة الفيلم ده خلص والشعب بيرد عليكم، وعارف أن جيشه سنده

3- قناة السويس

تقول جليلة تاج، إن "أعمال التشطيبات النهائية فى أنفاق بورسعيد الواقعة أسفل قناة السويس، والتى تربط شبه جزيرة سيناء ومشروعات تنمية محور قناة السويس بباقي محافظات مصر، تحيا_مصر ".

اوضحت شيرين مصطفي، "إحنا مع السيسى عشان مصر بلدنا، عشان مصر ام الدنيا تبقى اد الدنيا، تحيامصر، تحيامصر، تحيامصر بكل المصريين الشرفاء المخلصين لمصر اللي بروحهم وبدمهم فدوها تحيامصر ".

4- الاتحاد الإفريقي

علقت أمل يوسف، "استلم مصر عضويتها مجمدة من الاتحاد الأفريقي النهاردهه بيرأسه ، وكان عليها حظر أسلحة من الاتحاد الاوروبي، بقى عضو مراقب في الناتو، كان معدل النمو بالسالب النهاردهه وصل ٤.٥٪، دعوته في ال G7، والعالم كله بقى يشوف ريادة مصر بمنظور مختلف في تولي هذ الرجل مصر. #معاك_ياسيسي.

5- العاصمة الإدارية

قالت دودي، "حياة جديدة ودولة جديدة بتتبني لينا وللأجيال الجاية، النهاردة بقى عندنا أكتر من عاصمة جديدة لمحافظات كتيرة، ومربوطة بطريق اقليمي دائري جديد وتشغيل للايد العاملة وعندنا بنية تحتية ورأسمال لبلدنا، أن شاء الله مصر هتبقي قد الدنيا ".

6- هضبة الهرم

أضافت ريما فوزي، أن "انجازات السيسي تشمل مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم لعرض آثار الحضارة المصرية القديمة #تحيا_مصر".

وأوضحت فوزي ،"معاك يا ريس علشان مصر علشان أم الدنيا تبقى اد الدنيا، ابنى وعمر مصر، وارفع راية مصرنا الغالية علشان كدا بنقول معاك علشان مصر، علشان المصريين الشرفاء المخلصين لمصر يقولوا مطبلاتية أشرف ليا من إنى أكون لاجئة تحيا مصر، تحيامصر، تحيامصر، تحيامصر، #معاك_ياسيسي"

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، التقى أمس الخميس، السياسي اللبناني وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.