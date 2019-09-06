جماهير الأهلي تقدم لوحة فنية في مساندة "حمصة" بعد بتر قدمه (فيديو)
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:16 م
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قامت جماهير النادي الأهلي بمؤزارة المشجع محمد سمير "حمصة" بلفتة رائعة من تحت منزله بعد تعرضه لحادث آليم خلال عودته من مباراة الأهلي واطلع بره في دوري أبطال إفريقيا.
وخرج "حمصة" لأصدقائه واخذ يتبادل معاهم الغناء والهتاف للأهلي في واحدة من أبرز اللافتات العظيمة من الجمهور الأحمر.
القصة بدأت أثناء عودة المشجع "حمصة" من الإسكندرية عقب حضور لقاء الأهلي واطلع بره من جنوب السودان بملعب برج العرب في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعرض لحادث آليم فقد على آثره ساقيه.
وروي "حمصة" الواقعة خلال عودته في القطار المتجة من الإسكندرية إلى القاهرة مؤكداً على إنه فقد توازنه أثناء وقوفه على باب القطار ليسقط تحت القطبان فاقداً الوعي وقدميه.
واكد والد "حمصة" على أن عملية بتر القدم كانت صعبة مشيراً إلى أن نسبة نجاح العملية التى قام بها حمصه لم تتعدى ال 1% ولكن إيمانه بالله كان شديدا، وكان واثقا من نجاح العملية وهو بالفعل ما حدث.
ويعد "حمصة" واحد من المشجعين الذين يحرصوا دائماً على الذهاب وراء النادي الأهلي في كل مكان وكانت له مقولة كبيرة بعد فقدان قدمه: "مش كتير على الأهلى"، النادي يستحق أن أذهب خلفه إلى أى مكان.
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