5 أندية يمكن أن يذهب إليها ليونيل ميسي.. تعرف على التفاصيل

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقربة من الرحيل عن صفوف نادي برشلونة خلال الفترة المقبلة حال أراد ذلك لأن عقده مع النادي الكتالوني ينتهي في نهاية موسم 2021 وبالتالي يمكنه الرحيل عن بطل إسبانيا من يوم 30 يونيو من كل عام.





وتشعر جماهير نادي برشلونة بالقلق حيال ذلك خاصةً أن من الصعب تعويض لاعب بقيمة ليونيل ميسي، فمن الممكن أن يمر البارسا بما يحدث حالياً في ريال مدريد الذي تأثر كثيراً برحيل أسطورته كريستيانو رونالدو خلال صيف 2018.





وتشير تقارير إسبانية إلى أن ميسي يمكن أن يرحل حال أراد هذا الأمر ولكن يمكن لإدارة النادي الكتالوني أن تتدخل وتقنعه بتجديد عقده مجدداً مع البارسا وفي نفس الوقت يمكن أن تفشل في ذلك ويرحل اللاعب إلى وجهة أخرى جديدة بعد قضاء أغلب مسيرته الكروية بقميص البلوجرانا (من 2005 حتى الآن).





ويفكر الجمهور الكتالوني حالياً في الوجهة المقبلة التي يمكن أن يذهب إليها ليونيل ميسي حال رحيله في الموسم المقبل عن النادي الكتالوني، لذلك يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" عبر التقرير التالي 4 أندية يمكن أن تحصل على توقيع البرغوث الأرجنتيني وقادرة مادياً على تحمل قيمة الصفقة وراتبه:





1- مانشستر سيتي:

يتوقع جمهور برشلونة أن يكون مانشستر سيتي أحد الأندية التي سوف تنافس على ضم ميسي نظراً لوجود بيب جوارديولا الذي يمكن أن يقنعه بالقدوم إلى البريميرليج وبذلك يمكن أن نشاهد "رحيم ستيرلينج وأجويرو وميسي" في هجوم السيتي.





2- يوفنتوس:

يعد نادي يوفنتوس من الأندية التي تستطيع أيضاً أن تقوم بشراء ميسي ولن يغيب مسؤولو النادي الإيطالي بالتأكيد عن المنافسة المحتملة على ضم الأرجنتيني وبذلك يمكننا أن نشاهد "ميسي ورونالدو وباولو ديبالا" في هجوم اليوفي!





3- باريس سان جيرمان:

نادي باريس يعتبر من أكثر الأندية التي تملك الأموال لشراء أي لاعب تريده والدليل عندما قاموا مسؤولو النادي بشراء نيمار من برشلونة بمبلغ 222 مليون يورو وبالتالي أصبح هذا النادي وجهة محتملة للأرجنتيني ليونيل ميسي ويمكن أن نشاهد هذا الثلاثي في يوم من الأيام "ميسي ومبابي ونيمار".





4- ريال مدريد:

يتمنى أي نادٍ في العالم شراء لاعب بقيمة ميسي وأيضاً ريال مدريد فمن الممكن أن يكون النادي الأبيض وجهة محتملة للأرجنتيني ويمكن أن نرى هذا الثلاثي في هجوم الميرينجي حال حدوث ذلك! "بنزيمة وهازارد وميسي".





5- العودة للأرجنتين: