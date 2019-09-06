لطلاب الثانوية.. ننشر شروط القبول بكلية الطب العسكري

تعتبر كلية الطب العسكري احدي الكليات الجديدة التي استخدمتها القوات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، ويُشترط فيمن يتقدم للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة توافر الشروط التالية:





1.أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.





2.من أبوين وجدين متمتعين بها.





3.أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها طبقأ لقـرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول في كليات الطب المناظرة في شأن التخصص أثناء الدراسة بالثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها ومراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح في نفس السنة المتقدم فيها الطالب لدخول الكلية وطبقاً للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.





4.ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على الشهادة المشار إليها بالبند السابق أكثر من عامين يكون الطالب مقيداً خلالها بإحدى الكليات الجامعية أو بمعهد عال أو بالخدمة في القوات المسلحة.





5.ألا يزيد سنه في أول أكتوبر عن إثنين وعشرين سنة ميلادية.





6.ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.





7.أن يكون حسن السير والسلوك و ألا يعرف عنه ما يضر أمن القوات المسلحة أو سمعتها.





8.أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.





9.ألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد عسكري.





10.أن يكون مستكملاً لشروط اللياقة الطبية التي يقررها وزير الدفاع ويتولى المجلس الطبي العسكري المختص التحقق من توافر هذا الشرط.





ويشترط أن يؤدى يؤدي الطالب المتقدم الاختبارات العلمية في المواد وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس الكلية قبل الالتحاق بالكلية وأن يؤدى اختبارات الثقة التى يقررها وزير الدفاع ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في ذات الدفعة للطالب الذي لم يجتازه.





وأن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية بالتضامن مع ولي أمره تتضمن الآتي:





أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية، أداء نفقات الاختبارات والفحوصات الطبية في حالة شطبه لتخلفه عن الحضور، وأداء النفقات التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية وكذا نفقات الاختبارات والفحوصات الطبية في حالة استقالته أو فصله لسبب غير الفصل لمقتضيات الصالح العام أو لعدم اللياقة الطبية أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية أو استنفاذ مرات الرسـوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمداً فيُلـزم الطـالب وولي أمـره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة كلها أو بعضها وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.





ويؤدى الطالب عند التحاقه بالكلية المبالغ المالية المعلن عنها بواسطة المجلس الأعلى للكلية، كما يؤدى المصاريف الدراسية السنوية التي يحددها المجلس الأعلي للكلية وأي شروط أخرى يراها مجلس الكلية ويصدق عليها وزير الدفاع.





وتعتبر جميع الشروط السابقة بشأن قبول الطلبة بالكلية الواردة بالمادة (46) بمثابة شروط لاستمرار قيد الطالب بها ويُفصل إذا فقد أحد هذه الشروط.





وتُقبل طلبات الالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة للطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها على أن تُضاف درجات التفوق المقررة طبقاً للقواعد والقوانين المعمول بها.





ويجوز بتصديق من وزير الدفاع قبول طلبة غير متمتعين بالجنسية المصرية للدراسة في الكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها ويكون معاملة هـؤلاء الطلبة طبقاً للقواعد التي تحددها جهات الاختصاص في القوات المسلحة.



