تفسير رؤية النبي والصلاة عليه في المنام (فيديو)

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كشف الشيخ موسى الفوخري، مفسر أحلام، تفسير رؤية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في المنام، قائلًا إن النبي يقول: "من يراني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي"، مؤكدًا أن من يرى النبي في المنام فقد رآه حقًا.



وأوضح "الفواخري"، خلال تقديم برنامجه "أسرار الرؤى"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الجمعة، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نور، وأن الشيطان نار، والنار لا تتمثل في النور، ولا يجوز لها أن تتشبه بالنور.



كما كشف تفسير رؤية "الصلاة على النبي"، في المنام، قائلًا إن النبي، صلي الله عليه وسلم، في المنام تدل على حسن العمل، وعلى مكانة المسلم عند النبي، مؤكدًا أن الله يكفي الإنسان هم الإنسان الذي يرى الصلاة على النبي، ويكفيه همه، موضحًا أن الصلاة رحمة وهداية وفتح.



وفي نفس السياق، ورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، في مجلسه العلمي يقول فيه السائل موجها السؤال إلى فضيلة المفتي: هل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عليه أن يكتم هذه الكرامة ولا يحدث بها أحدا؟، على حد قوله.



أجاب الدكتور علي جمعة، عبر فيديو نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام هي نعمة من النعم فله أن يتحدث بها، ولكن بشرط ألا يفتخر بها، ويؤكد أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يعمل وأن يبتعد عن المحرمات والمكروهات، موضحا أن يفعل الطاعات ويداوم على الأوراد.



وأوضح فضيلة المفتي السابق خلال مقطع الفيديو، أن رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم نعمة كنعمة المال، "فإذا أعطاك الله المال يمكن أن تطغى به ومن الممكن أن توجهه في وظائفه في فعل الحلال والتصدق وكنعمة السلطة والقوة وغيرها"، ويؤكد علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، أنها نعم تستوجب الشكر، فإذا ما استعملت في غير ما أراد الله لها فقد طغى صاحبها، على حد قول فضيلة مفتي الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة.