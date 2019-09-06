أول رد من ميسي على رحيله عن برشلونة
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:21 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
خرج ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن صمته للرد على شائعات رحيله عن برشلونة والتي انتشرت مؤخراً في وسائل الإعلام الإسبانية.
وكانت صحيفة ألبايس الإسبانية، قد أكدت على أن ليونيل ميسي سيرحل عن الفريق في عام 2020 بعد نهاية عقده مع برشلونة وفقاً للبند الموجود في تعاقده مع النادي والذي يسمح له بالرحيل في أي وقت عقب نهاية أي موسم حسب حالته.
وقال ميسي بعد انتشار هذه الاخبار خلال الساعات الماضية: لن أكن في مكان أفضل من برشلونة ، فأنا في أفضل فريق في العالم ، وبرشلونة واحده من أفضل المُدن في العالم ، لدي عائلتي واطفالي واصدقائي هُنا.
وعلقت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ميسي لا يشعر بالسعادة مع فريق برشلونة حالياً والذي وقع في فخ النتائج السلبية هذا الموسم تزامناً مع فشل عملية نقل نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب نو.
Advertisements
- أهم أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 مارس.. ميسي يختار مدرب البارسا الجديد
- أرسنال في فخ كريستال بالاس لخطف المركز الثالث
- برشلونة يتراجع عن أهم صفقاته
- أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد.. نجم البارسا يحسم مستقبله وميسي يحدد مصير فالفيردي
- أهم أخبار برشلونة.. ميسي يمنح البارسا صفقة القرن.. وأزمة كبرى مع الوافد الجديد وقرار ناري بشأن "المنبوذ"
- أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا لموقعة بيتيس وتقديم عرض جديد لضم نيمار وصفقة مميزة تقترب من كامب نو
- أهم أخبار برشلونة اليوم: تفاصيل عرض البرسا الجديد لضم نيمار وصفقة تبادلية مع يوفنتوس تشمل سواريز ونيمار يفاجيء الجماهير
- أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار
- ميسي غاضب من إدارة برشلونة لهذه الأسباب
- عقد ميسي الجديد يثير مخاوف جماهير برشلونة ويهدده بالرحيل