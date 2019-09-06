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أول رد من ميسي على رحيله عن برشلونة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:21 م
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أول رد من ميسي على رحيله عن برشلونة
ميسي
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خرج ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني عن صمته للرد على شائعات رحيله عن برشلونة والتي انتشرت مؤخراً في وسائل الإعلام الإسبانية.


وكانت صحيفة ألبايس الإسبانية، قد أكدت على أن ليونيل ميسي سيرحل عن الفريق في عام 2020 بعد نهاية عقده مع برشلونة وفقاً للبند الموجود في تعاقده مع النادي والذي يسمح له بالرحيل في أي وقت عقب نهاية أي موسم حسب حالته.


وقال ميسي بعد انتشار هذه الاخبار خلال الساعات الماضية: لن أكن في مكان أفضل من برشلونة ، فأنا في أفضل فريق في العالم ، وبرشلونة واحده من أفضل المُدن في العالم ، لدي عائلتي واطفالي واصدقائي هُنا.


وعلقت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ميسي لا يشعر بالسعادة مع فريق برشلونة حالياً والذي وقع في فخ النتائج السلبية هذا الموسم تزامناً مع فشل عملية نقل نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان إلى ملعب كامب نو.
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