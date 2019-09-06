تعرف على مواقيت الصلاة في البحيرة غدًا السبت

مواقيت الصلاة بالبحيرة "الفجر"



يأتي موعدها في 04:07 صباحًا، ويعتبر هو طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق وآخر وقتها إلى طلوع الشمس.



مواقيت الصلاة بالبحيرة "الشروق"



يأتي موعدها في 05:37 صباحا، ويعتبر هو لحظة بداية ظهور الجرم السماوي على الأفق نتيجة الحركة اليومية الظاهرية في السماء



مواقيت الصلاة بالبحيرة "الظهر"



يأتي موعدها في 11:56 مساءًا، وهو إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، ويمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله مع زيادة يسيرة، أو عندما يكون ظل الرجل كطوله.



وتعبر صلاة الظهر هي ثاني الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وليلة، باتفاق المسلمين، وهي صلاة سرية تتكون من أربع ركعات، وتعقد طوال أيام الأسبوع وقت الظهيرة عدا يوم الجمعة، فتحل مكانها صلاة الجمعة بالنسبة لمن يذهب إلى المسجد، وهي أول صلاة صلاها النبي بعد فرض الصلوات الخمس.



مواقيت الصلاة بالبحيرة "العصر"



يأتي موعدها في 03:29 مساءًا، وهو أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال ويستمر إلى أن تصفر الشمس ويقول المذهب الحنفي أن وقت صلاة العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، أما وقت ضرورة فهو إلى غروب الشمس.



مواقيت الصلاة بالبحيرة "المغرب"



يأتي موعدها في 06:16 مساءًا، وهو أول وقت المغرب من الغروب الكامل لقرص الشمس وينتهي بغيبوبة الشفق الأحمر.



وتعتبر صلاة المغرب في الإسلام، هي: أحد الصلوات الخمس، المفروضة على المسلمين المكلفين، وتعد أول صلاة مفروضة تؤدى أول الليل، والصلوات المفروضة عينا باتفاق جميع المسلمين خمس صلوات، منها: ثلاث بالنهار وهي صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاتان بالليل، أولهما: صلاة المغرب، وبعدها صلاة العشاء، وعدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات، بتشهد أوسط بعد ركعتين منها، وتشهد أخير نهاية الركعة الثالثة.





مواقيت الصلاة بالبحيرة "العشاء"



يأتي موعدها في 07:35 مساءًا، وهو أول وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل وقيل نصف الليل.

تقدم بوابة "الفجر" الخدمة اليومية للقراء، لمواقيت الصلاة شاملة صلاة الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومواعيد الصلاة غدا السبت 7 سبتمبر 2019 بمحافظة البحيرة.حيث تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة لقرائها لمعرفة مواقيت الصلاة بمحافظة البحيرة وبمراكزها، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائها وعلى رأسها مواقيت الصلاة بالبحيرة، والتي تأتي من أولويات البحث لدى المواطنين بالمحافظة.مواقيت الصلاة البحيرة هي مواقيت زمانيه تحدد بداية دخول وقت الصلاة وانتهاء وقتها، وقد قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾.