الزمالك يتسلل إلى الجزيرة لخطف نجم الأهلي.. ورسالة تقربه من ميت عقبة





الأهلي يخشى من غدر الزمالك في صفقة حسين السيد



وأعلن النادي الأهلي عن قيد حسين السيد في القائمة المحلية منذ أيام للموسم الجديد خوفاً من رحيله مجاناً أو إلى الغريم التقليدي الزمالك في الفترة القادمة.









أحمد مرتضى يتخذ الخطوة الأولى لضم نجم الأهلي



وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الاتصال في الساعات الماضية بظهير النادي الأهلي حسين السيد من أجل جس نبضه في ارتداء فانلة الزمالك في الفترة القادمة والبحث عن ترانزيت خارجي من أجل حسم الصفقة بعيداً عن إدارة القلعة الحمراء.



وجاء ذلك من جانب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق بعد خروج حسين السيد الظهير الأيسر من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأحمر فضلاً عن صعوبة مشاركته مع الأهلي مع المدير الفني الجديد السويسري فايلر في ظل وجود التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد في الجبهة اليسرى بالقلعة الحمراء مما يعني انعدام فرصه مع فايلر بالفريق.









رحلة احتراف مميزة لحسين السيد في السعودية



وعاد حسين السيد إلى الأهلي بعد رحلة احتراف في نادي الاتفاق السعودي وقدم خلالها أداء مميز مع الفريق السعودي ولكنه لم يدخل حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني السابق لفريق الأهلي مما دفعل اللاعب للتفكير في الرحيل عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي سواء داخل أو خارج مصر للبحث عن فرصة مشاركة مع فريق جديد.









نصيحة نجم شهير تمنح الزمالك نجم الأهلي



وحرص حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الأهلي على استطلاع رأي نجم أهلاوي شهير بعد مفاوضات أحمد مرتضى منصور معه في الساعات الماضية، ونصح النجم الأهلاوي الشهير حسين السيد بالانتقال إلى الزمالك لصعوبة مشاركته مع الأهلي.





