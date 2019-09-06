الأهلي يتخلص من لاعب جديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي على التخلص من لاعب جديد داخل صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









ويفكر مجلس إدارة النادي في التخلص من حسين السيد الظهير الإيسر للفريق الأول عن طريق إعارته لأحد أندية الدوري الممتاز من أجل فسح مجال لقيد كريم نيدفيد في القائمة.









اقتراب عودة كريم نيدفيد من الإصابة دفع مسئولو النادي في التفكير بالاعتماد عليه بالفترة القادمة وقيده في قائمة الفريق وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني لفكرة التخلص من حسين السيد.









وفتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اتصالات مع حسين السيد لإقناعه بالموافقة على عرض الإسماعيلى حتى نهاية الموسم، خصوصًا أن فرصته فى المشاركة مع الفريق الأحمر غاية فى الصعوبة.













ويمتلك الأهلي العديد من العناصر في مركز الظهير الإيسر على رأسها التونسي على معلول المتألق في الفترة الماضية بجانب محمود وحيد القادم من مصر المقاصة بجانب إمكانية الاعتماد على أيمن أشرف في هذا المركز مما يصعب من ظهور حسين السيد مع الفريق هذا الموسم.









ويرغب الأهلي في خروجه على سبيل الإعارة وعدم بيعه بشكل نهائي ثم العودة من جديد في الموسم الماضي تحسباً لرحيل أحد اللاعبين في هذا المركز أو تعرض أحدهم للإصابة.







