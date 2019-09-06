تقرير: 100 مليون بالإضافة لنجم اليوفينتوس مقابل نيمار
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:32 م
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مصطفى صابر
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أُغلقت فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا، ولكن يبدو الآن أن تفاصيل العروض المقدمة قد ظهرت مع دخول يوفنتوس إلى المعركة.
بدا الأمر كما لو أن نيمار كان متجهًا للعودة إلى برشلونة، رغم أن ريال مدريد كان أيضًا من أجل البرازيلي، كما قدم يوفنتوس عرضًا متأخرًا.
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن تفاصيل العروض المقدمة لنيمار خلال الأسابيع الأخيرة من نافذة النقل.
حاول يوفنتوس إغراء باريس سان جيرمان لبيع نيمار، حيث قدم 100 مليون يورو بالإضافة إلى باولو ديبالا، الذي سيكون بديلاً للبرازيلي.
لم يتحقق هذا الاتفاق أبدًا حيث طالبت باريس سان جيرمان المزيد من الأموال لأنها تتطلع إلى تعويض نفقاتها البالغة 222 مليون يورو.
مع إرادة نيمار الصافية ورغبته في العودة إلى إسبانيا بشكل واضح، اختفى خيار الانضمام إلى يوفنتوس ونتيجة لذلك، لا يزال ديبالا في يوفنتوس ونيمار، بقدر ما حاول المغادرة، انتهى به الأمر إلى البقاء في باريس.
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