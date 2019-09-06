خلال 24 ساعة.. ضبط 162 قضية مخدرات و43 قطعة سلاح ناري





في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 43 قطعة سلاح ناري بحوزة 44 متهما) وذلك على النحو التالي:





(2) بندقية آلية.

(2) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(35) فرد محلي.

(103) طلقة مختلفة الأعيرة.

(234) قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (53763) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالي:



(178) حكم جناية.

(16892) حكم حبس جزئي.

(3114) حكم حبس مستأنف.

(26521) حكم غرامة.

(7058) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (162) قضية مخدرات بحوزة (176) متهم، ضُبط خلالها الآتي:



كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 4،952 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 3،120 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،829 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 950 جراما).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،295 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 760 جراما).

عدد (1807) قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (44) متهما.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (4) متهمين، ارتكبوا (3) حوادث متنوعة.



في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.



في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (410) دراجة نارية مخالفة.



في مجال فحص السائقين: فحص (145) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.



في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارة، 4 دراجات نارية).



في مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: