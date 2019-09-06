وسيم السيسي يقترح تقديم "كارت الأرقام" لـ السياح: يحميهم من المضايقات



وأشار "السيسي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه عندما يعلم كل مواطن المصري أن كل سائح معه مثل هذا الكارت، ستقل المضايقات التي يتعرض لها السياح من قبل بعض المواطنين.



ولفت إلى أن محطة قطار أسوان تحتاج إلى إعادة تطوير، فهي لا تليق بمصر، منوهًا بأننا يجب أن نتذكر كلمة شارل ديجول: "أنا أحكم على حضارات الأمم من دورات المياه".



وفي سياق متصل قام مجموعة من الشباب المصري بالتواصل مع عدد من أهم المدونين والمؤثرين عالميا على وسائل التواصل الاجتماعي والمتخصصين فى مجال السياحة لدعوتهم لزيارة مصر التي أصبحت وجهة لكثير منهم والذين يتابعهم مئات الآلاف من المتابعين ويسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر.



فقد قام المدون الأمريكي الشهير روري كريمر، والذي يتابعه مئات الآلاف حول العالم، بزيارة مصر، بالتعاون مع احمد وهبة، احد المدونين المصريين، والذي اصطحبه في العديد من الأماكن التي زارها مثل الأهرامات وقلعة صلاح الدين، وسهل حشيش، ودهب والجونة وغيرها من الأماكن السياحية، وقال كريمر" لقد اعادت مصر الابتسامة الحقيقية الى قلبي بعد ان امضيت اخر عامين اصطنع السعادة"، ونالت الصور التي نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به إعجاب عشرات الآلاف من متابعيه، وكانت وزارة السياحة قد استعانت بالمدون المصري احمد وهبة في المعارض السياحية الدولية ومنها بورصة لندن وبورصة برلين.



كما قام مؤسسو موقع jovi travel السياحي الألماني، بزيارة مصر وذلك بالتعاون مع "كوكلا رفعت" احدى المدونات المصريات والتي اصطحبتهم في العديد من الأماكن السياحية في القاهرة والأقصر وشاطئ ألماظة بالساحل الشمالي، وقاموا بنشر العديد من الصور لهم من أمام الأهرامات، ومن معبد الأقصر ووادي الملوك، وقد وصفوا البحر في شاطئ ألماظة بأنه بنقاء "الكريستال"، وقالوا ان مصر هي مهد الحضارات، ولاقت الصور التي نشروها علي إعجاب عشرات الآلاف من متابعيهم، وكانت المدونة المصرية كوكلا رفعت قد شاركت وزارة السياحة في الاحتفالية التي أقامتها في الأقصر بمناسبة يوم التراث العالمي في ابريل الماضى.



وقام موقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt على الانستجرام بإعادة نشر الصور التي التقطها المدونين من الأماكن السياحية المختلفة.



اقترح الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن تعطي وزارة السياحة لكل سائح قادم إلى مصر كارت يكون به 5 أرقام يمكن أن يتواصل مع أحدها حال تعرضه لأي مضايقات.