"بورصة النيل" تسجل تداولات بـ 9.7 مليون جنيه هذا الأسبوع





تراجعت قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع الحالي "أول أسبوع من سبتمبر " ، نحو 9.7 مليون جنيه من خلال التداول علي 10.1 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 874 ألف عملية بيع وشراء ، بحسب التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، وسجلت قيم تداولات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضي نحو 13.9 مليون جنيه عبر التداول علي 14.5 مليون ورقة مالية لتنفيذ 1.309 ألف عملية بيع وشراء، بحسب التقرير.





تداولات بورصة النيل في أغسطس الماضي





سجلت قيم تداولات بورصة النيل خلال شهر أغسطس الماضي نحو 51.9 مليون جنيه عبر التداول علي 50.4 مليون ورقة مالية لتنفيذ 5.1 ألف عملية بيع وشراء.





وسجل مؤشر بورصة النيل تراجعاً خلال شهر أغسطس بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوي 457.9 نقطة ، بحسب التقرير الشهري للبورصة المصرية .













ما هي بورصة النيل ؟





بورصة النيل هي بورصة مصرية داخل بورصتي القاهرة والإسكندرية وهى أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث ستوفر بورصة النيل فرص التمويل والنمو للشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة المجالات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية بهدف مساعدة هذا القطاع على ايجاد التمويل اللازم والكافى للتغلب على المعوقات التي يواجهها والتي تحد من نموة وقدرتة على المنافسة وايجاد فرص عمل جديد في هذا القطاع الذي يشكل أساس الاقتصاد المصري. وتمتلك بورصة النيل نحو 28 شركة مقيدة و 32 راعي .









مصادر تمويل بورصة النيل





.وتمول بورصة النيل عن طريق سوق للشركات المتوسطة والصغيرة داخل البورصة المصرية. يتيح هذا السوق التمويل اللازم لتلك الشركات لمساعدتها على التوسع والنمو. فبالرغم من أهمية ذلك القطاع من الشركات للاقتصاد القومي وامتلاكها لإمكانيات عالية للنجاح والنمو فإن مساهمتها في النمو الاقتصادي والتكوين الرأسمالي يعتبر محدود نظراً لما تواجهه من معوقات في جانب التمويل لذا فإن بورصة النيل توفر إمكانيات وفرص غير محدودة للتمويل والتوسع. أهمية بورصة النيل للشركات الصغيرة و المتوسطة و مزايا التحول لشركة مساهمة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، فإنه من الطبيعي أن تتعرض الشركات وخاصة العائلية الصغيرة منها أو المتوسطة لمخاطر جدية تهدد كيانها واستمراريتها آجلاً أو عاجلاً، و لذلك أصبح من الضروري العمل على تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة ومقيدة في البورصة، مما يرفع من قدرتها على مواجهة التحديات الأساسية التي تنجم عن هذه المتغيرات، وكذلك حمايتها من التعثر والانهيار









مواعيد التداول





يبدأ التدول ببورصة النيل كل أسبوع من يوم الأحد – الخميس من الساعة 10:00 صباحا وحتي الساعة 2:30 مساء.









عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل





ويبلغ عدد الشركات المقيدة المتداول عليها في بورصة النيل 28 شركة ، أما الشركات المقيدة الغير متداول عليها فهم 3 شركات .











أرباح البورصة خلال أسبوع

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي بنسبة نمو 0.4% عن الأسبوع الماضي محققاً مكاسب بنحو 3.1 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 773.3 مليار جنيه ، وتباينت مؤشرات البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، ودعم البنك التجاري الدولي صعود المؤشر الرئيسي الأسبوع الجاري والذي ارتفع بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوي 14933.1 نقطة ، بالإضافة الي بعض الأخبار الإيجابية طوالل هذا الأسبوع مثل، قرب إفتتاح مصنع كيما رسميا ، وأيضاً الصفقات التي تمت بالأمس علي أسهم إبن سينا فارما وجلوبال تليكوم والتي صعدت بقيم التداولات بنهاية تعاملات أمس قرب المليارين.







