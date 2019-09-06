نقابة المعلمين بأرمنت تكرم "الغرباوي" لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي بقنا

Advertisements

أقامت نقابة المعلمين وأهالى مركز أرمنت، جنوب الأقصر، حفلًا موسعًا بمقر جمعية الشبان المسلمين، لتكريم الدكتور يوسف أحمد غرباوي ابن قرية الزريقات بأرمنت لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادى.



حضر الحفل العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت واللواء أحمد أبوزيد مساعد وزير الداخلية للأندية الرياضية والمهندس عبدالفتاح خلوصي مدير مصانع سكر أرمنت ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة وعادل الأفيوني أمين عام الجامعة المساعد والحاج سيف الدردير مستشار محافظ قنا وعمد ومشايخ ورجال الدين بالساحة الرضوانية والساحة الجيلانية ورجال الإعلام وقطاعات المجتمع المختلفة وطلاب الجامعات.



وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع وشهادات التقدير والهدايا التذكارية للدكتور يوسف غرباوى الذى عبر عن سعادته بهذا التكريم من كل أهالى أرمنت.



الكشف على 600 حالة بقافلة جنوب الوادي الطبية بقرية الطويرات بقنا



نظمت جامعة جنوب الوادي بقنا، قافلة طبية بشرية قرية الطويرات بقنا، في إطار القوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.



وصرح الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، بأنه شارك في القافلة أطباء من كليتي الطب والصيدلة وانه تم الكشف وتقديم العلاج المجاني لعدد 600 حالة في التخصصات التالية الباطنة 120 حالة والرمد 180 حالة والعظام 90 حالة والأنف والأذن 80 حالة والأطفال 130 حالة.



وفي إطار متصل، نظمت الجامعة، دورة تدريبية في الحماية المدنية والحرائق لعدد من العاملين في المنشئات الجامعية، وصرح الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بأن الهدف من إقامة مثل هذه التدريبات يأتي ضمن خطة الدولة في الحفاظ على المنشئات العامة وتوعية وتدريب العاملين فيها عن النظم المثلى المتبعة في حماية المنشئات والعاملين فيها عند التعرض لأخطار الحرائق وكيفية التصرف عند حدوث مثل هذه الأمور.



وقال عبد الرحيم عبد الوهاب مدير عام التنظيم والإدارة بالجامعة، إن التدريب شمل 60 متدرب من العاملين بالجامعة على أعمال الدفاع المدني.



إيمان فارس مدير إدارة التدريب، قالت إن هذا التدريب هو عمل مشترك بين جامعة جنوب الوادي وإدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد سامح بسيم وشمل التدريب عاملين من كليات الجامعة المختلفة وبالمدن الجامعية وإدارة الأمن الجامعي.



من جانبها أعدت كلية التربية بجامعة جنوب الوادي بقنا، برنامجًا لاستقبال الطلاب الجدد، حيث يتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات اليومية وتشمل، لقاء مفتوح مع قيادات الكلية، لقاءات مع مدير وحدة الجودة ومسجل الكلية ومسئولي الفرق بشئون الطلاب، ورؤساء لجان اتحاد الطلاب، ومدير المكتبة الورقية والرقمية ومدير رعاية الشباب.



كما يتضمن البرنامج توزيع عدد من النشرات التعريفية بالكلية وأنشطتها المختلفة وعدد من الفقرات الترفيهية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد سعد القاضي وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب.



وتضمنت الأهداف:



.1 تهيئة الطلاب المستجدين نفسيًا واجتماعيًا للمجتمع الجامعي.



.2 تعريف الطلاب بالخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية للطلاب.



.3 تعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة التي يمكن أن يمارسها الطلاب داخل اسوار الجامعة والكلية وطرق

ممارستها.



.4 تعريف الطلاب بقيادة الجامعة والكلية وكيفية التواصل معهم.



.5 تعريف الطلاب باللوائح الجامعية فيما يتعلق بالامتحانات والحضور والمواظبة.



.6 تعريف الطلاب باللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج التعليمية والتقديرات الجامعية وما يقابلها من درجات.

