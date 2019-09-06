أبرزهم ملك الأردن وعمر الشريف.. "فيكتوريا كوليدج" كلية المشاهير بالإسكندرية

مدينة "الفن والثقافة" مدينة "الحب والسلام" إنها عروس البحر الأبيض المتوسط، موطن الأدباء والفنانين، ومقصد الكتاب والشعراء، التي قال عنها أحمد شوقي "شاد اسكندر لمصـر بناءً لم تشده الملوك والأمراء، بلد يرحل الأنام إليه ويحج الطلاب والحكماء"، فالإسكندرية عبر تاريخها شهدت وجود العديد من الشعراء والفنانون والملوك منهم من ولدوا بها ومنهم من نشأو وتعلموا فيها.





وعلى أرض الإسكندرية، تتواجد إحدى أقدم وأكبر المدارس الإنجليزية بمصر وهي كلية "فيكتوريا كوليدج" التي تأسست عام 1902 وحملت اسم ملكة بريطانيا إنذاك، وضمت بين جدرانها العشرات من الفنانين والأدباء وحتى ملوك الدول الذين نفخر بهم حتى الان.





تاريخ كبير مضى مع هذه المدرسة، جعلنا جميعا فخورين بوجودها على أرض الإسكندرية، عاصمة مصر الثانية، وحتى نتعرف أكثر على تاريخ المدرسة وأشهر خريجيها، تستعرض لكم "الفجر" في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن كلية "فيكتوريا كوليدج".





- نظام الدراسة بالكلية

تبلغ مساحة فيكتوريا كوليدج 14 فدان، وتقع في مدينة الإسكندرية، وهي كلية للبنين فقط الآن، الا انها ومنذ وقت قريبة كانت مخصصة للجنسين، والدراسة فيها باللغة الإنجليزية.





- تاريخ الكلية

في عام 1902 م قرر الحاكم البريطاني لمصر إنذاك "ايفريل بارينج" إنشاء الكلية طبقًا لمستوى التعليم المتبع في بريطانيا، دون إتباع أي اسلوب ديني إسلامي أو مسيحي، إلتحق بالكلية في بداية الأمر وأثناء الحرب العالمية الثانية طبقة الملوك في مصر وحتى أوروبا، كذلك ضمت العديد من الأسر الحاكمة وأبناء الأسر الثرية في مصر والوطن العربي.





ظلت المدرسة على وضعها تحت الإدارة الإنجليزية حتى عام 1956 في زمن الرئيس جمال عبد الناصر، وهي السنة التي شهدت إنتهاء التعاون بين مصر وبريطانيا، وإنضمت تبعية الكلية لوزارة التعليم، وحتى وقتنا هذا لم تتأثر الكلية بأي مستجدات، حيث المنهج المتبع بها الان هو نفسه المتبع منذ بنائها عام 1902م.





- أشهر خريجي كلية "فيكتوريا كوليدج"

شبه العديد ممن إلتحقوا بها الكلية بكلية "إيتون" البريطانية والتي اطلق عليها كلية الوزراء، حيث درس فيها 18 رئيس وزراء بريطاني، كما أيضًا إشتهرت كلية "فيكتوريا كوليدج" بكلية المشاهير، حيث أخرجت لنا العديد من ملوك الدول والأمراء والشعراء والكتاب والفنانون وغيرهم، وهذا ما ستكشف عنه "الفجر" في النصوص التالية.





- الحسين بن طلال ملك الأردن

- الملك سيمون الثاني ملك دولة بلغاريا ورئيس وزرائها

- أحمد رمزي الممثل المصري

- إدوارد سعيد كاتب فلسطيني

- إسماعيل شيرين

- توفيق صالح مخرج مصري

- جورج أنطونيوس

- رعد بن زيد

- زيد الرفاعي

- زيد بن شاكر

- سمير صبري الممثل المصري

- سمير زاهر رئيس مجلس اتحاد الكرة المصري

- شادي عبد السلام مخرج مصري

- عبد الاله ولي عهد العراق.

- عدنان خاشقجي

- عمر الشريف ممثل عالمي

- محمد سلماوي كاتب مصري

- مايكل فرانسيس عطية

- يوسف شاهين مخرج مصري

- عمرو أديب إعلامي مصري

- أحمد فهمى مقدم أراب آيدول