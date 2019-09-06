السفير السعودي باليمن: جهود المملكة والإمارات ركيزة أساسية لإنهاء الأزمة بالجنوب





أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد الجابر، أن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.





وقال السفير السعودي، إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، واس.





وأضاف الجابر، أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات، وأن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن.





وأكد السفير السعودي، أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء، وأن المملكة تعي أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.





هذا وكان قد احتشد أبناء الجنوب في شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، لإحياء مليونية الوفاء لدولة الإمارات.





وتأتي مشاركة سكان العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة، إستجابة لدعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي لإقامة هذه الفعالية التي تتزامن مع غدر حزب الإصلاح بدولة الإمارات في إطار عملها ضمن التحالف العربي والذي أدى إلى إستشهاد العشرات من جنود الإمارات .





وتهدف هذه المليونة إلى الرد على إفترءات وأكاذيب تحاول النيْل من دور دولة الامارات العربية الشقيقة على الصعيدين الإنساني والعسكري من قبل وزراء واطراف في حكومة الشرعية وحزب الاصلاح.





ويتخلل الحفل فقرات غنائية تتضمن ريبورتاج خاص بأسم "زايد الخير"، بالإضافة إلى وصلات إنشادية، وعروض مسرحية، ولوحات استعراضية للرقص الشعبي.





وشهد شارع مدرم، مساء أمس، حفل فني وذلك في إفتتاح البرنامج الخاص بمليونية الوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.





ويتوقع ازدياد الحشود الجماهيرية خلال الساعات القادمة ،والتي ستتوافد من مختلف محافظات الجنوب للمشاركة في مليونية الوفاء.



