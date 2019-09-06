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تبهر جمهورها.. كارمن سليمان تحيي حفلها بدمياط.. اليوم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:17 م
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تبهر جمهورها.. كارمن سليمان تحيي حفلها بدمياط.. اليوم
كارمن سليمان
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تشارك الفنانة كارمن سليمان، مساء اليوم في حفل غنائي بمسرح قصر الثقافة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف محافظات مصر.
نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان

وكانت أعلنت كارمن سليمان، حفلا غنائيا أيضاً يوم الخميس 12 سبتمبر، في أحد النوادي بمحافظة الإسكندرية، وتواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم العديد من المفاجآت لجمهورها بحسب تأكيدها.

نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان
من ناحية أخرى، طرحت كارمن، فى رمضان الماضي، دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان  مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى.

نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان
وكانت نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة من خلال حفلها الأخير بمدينة نصر، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقامت كارمن بالتعليق على الصورة قائلة :" انتوا من أحلى٣ حاجات فى حياتى".
نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان

كارمن تغنى تتر مسلسل نصيبي وقسمتك ٣
حيث تشارك كارمن فى غناء تتر " نصيبي وقسمتك ٣"، والتتر يجمع بينها وبين المغنى والملحن محمد الصاوى.
كارمن تطير إلى الإسكندرية الخميس١٢ سبتمبر القادم. 

نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان
وأعلنت منذ أيام عن إحيائها لحفل غنائى، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل ، وذلك فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، وتجرى حاليا البروفات الموسيقية للاستعداد لذلك الحفل، حيث من المرتقب تقديم العديد من المفاجآت لجمهورها بحسب كلامها. 
نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان

كارمن تطرح دعاء "سبحانه"
وقد طرحت كارمن في شهر رمضان الماضي دعاءً دينيًا بعنوان "سبحانه" على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامى سامى. 

نتيجة بحث الصور عن كارمن سليمان
وقامت كارمن سليمان مؤخرا بنشر صورة لها خلال فترة حملها فى ابنها "زين" وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". 

حيث قامت بالتعليق علي الصورة قائلة : "ممكن تكون دي من أصعب الفترات اللي عدت عليا في حياتي، بس على قد تعبها على قد ما كانت كل لحظة فيها تستاهل التعب ده، عشان بعدها عرفت معنى إني أبقى أم.. عرفت معنى إن ممكن يبقي في بني آدم أنا عايشة كل لحظة عشانه".

وتابعت "بني آدم هو مش بس كل حياتي، هو حتة مني زين، وبدعي لو ربنا إداني عمر وكبرت وعجزت إنه يفضل دايمًا معايا".

زواج كارمن سليمان
ويذكر أن الفنانة كارمن سليمان قد احتفلت بزفافها على الملحن مصطفى جاد عام 2017.



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