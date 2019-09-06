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سيرينا تصعد لنهائي بطلولة أمريكا المفتوحة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:17 م
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سيرينا تصعد لنهائي بطلولة أمريكا المفتوحة
سيرينا ويليامز
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وكالات
 
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صعدت سيرينا وليامز  الأمريكية المخضرمة إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، إذ ستواصل السعي لمعادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام، بمواجهة بيانكا أندرييسكو الشابة  الكندية.

وتأهلت سيرينا المصنفة ثامنة في فلاشينغ ميدوز إلى المباراة النهائية للبطولة للعام الثاني توالياً، وذلك بفوزها في نصف النهائي بسهولة على المصنفة خامسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-3 و6-1.

وفي النهائي الذي يقام السبت، ستواصل الأمريكية المصنفة أولى عالمياً سابقاً، سعيها لمعادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله اللاعبة الأسترالية السابقة مارغريت كورت (24 لقباً)، بمواجهة أندرييسكو (19 عاماً) التي تغلبت بدورها في نصف النهائي على السويسرية بيليندا بنسيتش 7-6 (7-3) و7-5، وتبلغ نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

وسيكون لقاء السبت ثاني مواجهة مباشرة بين أندرييسكو وسيرينا، والثانية أيضاً في مباراة نهائية، إذ سبق للكندية أن أحرزت لقب دورة تورونتو في بلادها في أغسطس الماضي بعدما اضطرت سيرينا للانسحاب من المجموعة الأولى من مباراتهما النهائية بسبب إصابة في الظهر.
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