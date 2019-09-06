بورصة اليابان تسجل أعلي مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم الجمعة

سجلت بورصة طوكيو اليابانية أعلي مستوي في شهر بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، ليسجل مؤشر نيكي 21199.57 نقطة بارتفاع 0.54 % وهو أعلي مستوي منذ بداية أغسطس الماضي، وحقق المؤشر القياسي أكبر مكسب في 5 أشهر بارتفاع 2.4 % .





وجاء الاتجاه الصعودي بدعم من عودة التفاؤل عن عودة المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين مطلع أكتوبر المقبل، وكشفت بيان صادرة اليوم عن ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر عند 107.235 ين أثناء الليل، مما قدم الدعم لشركات التصدير اليابانية إذ أن ضعف الين يحسن ربحية الشركات حين تُحول إلى داخل البلاد .





وأكدت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، إن بلادها منفتحة على الاستثمار الصيني وإنها ترحب باستثمار جميع الشركات الصينية في ألمانيا.

وقالت المستشارة الألمانية إن المشكلات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على العالم بأكمله وإنها تأمل في أن تنتهي تلك المشكلات سريعا.





وكان قطاعا الآلات وصناعة السيارات، وهما من أكبر القطاعات المستفيدة من ضعف الين، من بين قائمة أفضل القطاعات أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، إذ ارتفع مؤشرا القطاعين 1.4 %و1.2 على الترتيب، وزاد سهم نيسان موتور 2.5 % وارتفع سهم هوندا موتور ثلاثة بالمئة .





وصعد قطاع البنوك بوجه عام بعد صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية لكنها قلصت مكاسبها بعد أن قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي إن تعزيز أسعار الفائدة السلبية من بين خيارات سياسة البنك .





وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم بنك طوكيو 0.8 % و1.3 % على الترتيب، بينما زاد المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 0.5 %.





وخالف سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكي اتجاه السوق لينخفض 2.7 بالمئة بعد تقارير لوسائل الإعلام قالت إن وي ورك، المالكة لشركة ذا وي كومباني الناشئة للمساحات المكتبية المشتركة، ربما تخفض التقييم الذي تسعى إليه في طرح عام أولي مزمع. وتدعم مجموعة سوفت بنك وي ورك واستثمرت فيها أو تعهدت باستثمار 10.65 مليار دولار بالشركة منذ 2017 .





وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 بالمئة إلى 1537.10 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق في شهر .



