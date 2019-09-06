عروض كارفور ماركت شهر سبتمبر "EXTRA SAVING".. تنتهي الأحد المقبل
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
Advertisements
الفجر الاقتصادي
Advertisements
Advertisements
تخفيضات كارفور
ينشر هايبر كارفور العديد من العروض في جميع فروعه على مستوى الجمهورية وذلك للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والادوات المنزلية ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات لكتالوج عروض هايبر كارفور بجميع فروعه في جميع أنحاء الجمهوررية وجاءت على النحو التالي:
أحدث عروض كارفور مصر
عروض كارفور مصر تستمر حتى يوم 8 سبتمبر الجاري، حيث شملت عروض هذا الشهر تخفيضات على الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية وايضًا اللحوم والدواجن والأسماك ومعظم منتجات الألبان، بالإضافة للتخفيضات التى جاءت على المنظفات المنزلية وغيرها، فيما شمل الكتالوج ايضًا تخفيضات وخصومات على أجهزة الهواتف الذكية والتى كان أبرزها هواتف سامسونج، هواوي، أوبو، آيفون وجاءت عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2019 متميزة نوعًا ما لوجود خصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لماركة مختلفة، ومنها التكييفات ومبردات المياه والثلاجات والغسالات والشاشات LCD، وايضًا أجهزة اللاب توب والطابعات وكاميرات الديجيتال.
كتالوج عروض كارفور
من أهم العروض التى يقدمها كتالوج كارفور هي الاجهزه الكهربيه ، والتي تجد اقبال شديد جدا وخصوص للعرائس والتي توقر لهم افضل المنتجات باسعار مناسبة جدا ، والتي قد تساعدهم في هذه الظروف فتابعو معنا هذه العروض .
كما شملت تلك التخفيضات عدة منتجات منها حقائب للظهر، بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 على منتجات هيلو كاتي لم تنسى كارفور طرح خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز.
وشملت خصومات من كارفور على عدد من السلع مثل الشاشات والكاميرات والحواسيب المحمولة، وكانت المواد الغذائية المتمثلة في الفواكه والخضروات واللحوم حاضرة، والتي يمكنكم الإطلاع عليها بالكامل من خلال الملف المرفق.
Advertisements
- عروض ضخمة لسلسلة متاجر كارفور في مصر في عيد ميلاده الـ16
- في عيد ميلاد كارفور الـ16.. "كتالوج" عروض يناير 2019.. وتخفيضات هائلة على الأجهزة الكهربائية
- كارفور عروض رمضان | كارفور (Carrefour) | تسوق الآن | عروض كارفور رمضان 2019 | خصومات رمضان 2019
- أحدث عروض كارفور مصر بالصور لشهر مايو 2019 – عروض يلا نفرش
- قبل التسوق.. تعرف على عروض كارفور السعودية الويكند وتخفيضات العودة للمدارس
- عروض كارفور اليوم سبتمبر 2019 في مصر والسعودية.. خصومات على جهاز العروس والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية والغذائية
- ننشر كتالوج عروض كارفور لشهر سبتمبر 2019
- عروض أولاد رجب بمناسبة عودة المدارس "BACK TO SCHOOL".. تنتهي الإثنين المقبل
- عروض كارفور لشهر سبتمبر 2019- خصومات المدارس
- عروض سبينيس شهر سبتمبر بمناسبة عودة المدارس "BACK TO SCHOOL"
المزيد عن: كتالوج عروض كارفور كارفور هايبر ماركت كارفور مصر عروض كارفور مصر عروض كارفور EXTRA SAVINGتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر