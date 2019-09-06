عروض كارفور ماركت شهر سبتمبر "EXTRA SAVING".. تنتهي الأحد المقبل

ينشر هايبر كارفور العديد من العروض في جميع فروعه على مستوى الجمهورية وذلك للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والادوات المنزلية ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات لكتالوج عروض هايبر كارفور بجميع فروعه في جميع أنحاء الجمهوررية وجاءت على النحو التالي:

ينشر هايبر كارفور العديد من العروض في جميع فروعه على مستوى الجمهورية وذلك للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الاساسية والادوات المنزلية ونستعرض فيما يلي اخر تحديثات لكتالوج عروض هايبر كارفور بجميع فروعه في جميع أنحاء الجمهوررية وجاءت على النحو التالي:

عروض كارفور مصر تستمر حتى يوم 8 سبتمبر الجاري، حيث شملت عروض هذا الشهر تخفيضات على الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية وايضًا اللحوم والدواجن والأسماك ومعظم منتجات الألبان، بالإضافة للتخفيضات التى جاءت على المنظفات المنزلية وغيرها، فيما شمل الكتالوج ايضًا تخفيضات وخصومات على أجهزة الهواتف الذكية والتى كان أبرزها هواتف سامسونج، هواوي، أوبو، آيفون وجاءت عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2019 متميزة نوعًا ما لوجود خصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لماركة مختلفة، ومنها التكييفات ومبردات المياه والثلاجات والغسالات والشاشات LCD، وايضًا أجهزة اللاب توب والطابعات وكاميرات الديجيتال.

عروض كارفور مصر تستمر حتى يوم 8 سبتمبر الجاري، حيث شملت عروض هذا الشهر تخفيضات على الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية وايضًا اللحوم والدواجن والأسماك ومعظم منتجات الألبان، بالإضافة للتخفيضات التى جاءت على المنظفات المنزلية وغيرها، فيما شمل الكتالوج ايضًا تخفيضات وخصومات على أجهزة الهواتف الذكية والتى كان أبرزها هواتف سامسونج، هواوي، أوبو، آيفون وجاءت عروض كارفور مصر لشهر يوليو 2019 متميزة نوعًا ما لوجود خصومات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية لماركة مختلفة، ومنها التكييفات ومبردات المياه والثلاجات والغسالات والشاشات LCD، وايضًا أجهزة اللاب توب والطابعات وكاميرات الديجيتال.

كتالوج عروض كارفور





من أهم العروض التى يقدمها كتالوج كارفور هي الاجهزه الكهربيه ، والتي تجد اقبال شديد جدا وخصوص للعرائس والتي توقر لهم افضل المنتجات باسعار مناسبة جدا ، والتي قد تساعدهم في هذه الظروف فتابعو معنا هذه العروض .





كما شملت تلك التخفيضات عدة منتجات منها حقائب للظهر، بعد أن كانت قيمتها 79، هذا بالإضافة إلى توفير رائع بقيمة 50 على منتجات هيلو كاتي لم تنسى كارفور طرح خصومات على الأجهزة الإلكترونية، فكانت هواتف آيفون إكس بخصم 550 وبسعر 2649 للجهاز الواحد وهو بكل تأكيد عرض متميز.



