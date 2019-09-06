بعد قرار رئيس الوزراء.. ننشر أسعار سيارة "ميني فان" جديدة أو مستعملة وتبدأ من 30 ألف جنيه

ميني فان

ميني فان

ميني فان

ميني فان



- أسعار سيارة كينيو ميني فان 2017:





تتوفر سيارة كينبو ميني فان موديل 2017 في السوق المحلي بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتقدم السيارة بفئة واحدة بباب خلفي جرار، ويبلغ سعرها الرسمي 125.000جنيه.



- أسعار سيارات ميني فان المستعملة 7 راكب في مصر:



أما عن أسعار السيارات الميني فان المستعملة في مصر 7 راكب فهي تبدأ من 30 ألف جنيه ويرتفع سعرها حسب الموديل وسنة التصنيع لتصل إلى 50 ألف وحتى 100 ألف جنيه.



- أسعار سيارة سوزوكي APV موديل 2019:



وتبدأ أسعار سيارة سوزكي 7 راكب في مصر من 140.000 جنيه، وتتسع إلى سبعة أفراد بالإضافة إلى السائق، وتستمد السيارة طاقتها من محرك 1000 سي سي بقوة 50 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.



- أسعار ميكروباص شانجي ميني فان 2019:



بينما يصل سعر سيارة الفان الصينية "شانجي" في الأسواق بأسعار رسمية 121.000 جنيه، وتعد ارخص سيارة "فان" في مصر، وهي مزودة بمحرك سعة 1100 سي سي، مرتبط بناقل حركة يدوي، وتتسع لـ8 أفراد.



- أسعار سيارة كيتون M70 موديل 2017 في مصر:



اما عن سيارة كيتون ميكروباص 7 راكب فهي مزودة بمحرك 1500 سي سي بقوة 86 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتبدأ الأسعار الرسمية للسيارة التي تستوعب مقصورتها حتى سبعة أفراد بالإضافة إلى السائق 142.000جنيه، وتصل إلى 148.000 جنيه للفئة الأعلى.



رئيس الوزراء يٌوجه ببدء برنامج لاستبدال وإحلال الـ"توك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة:



وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل " الميني فان " تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبني وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.



جاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.



مواصلات آمنة



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.



وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.



تخفيض إنتاج الـ"توك توك"



وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات " الميني فان " على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.



يبحث العديد من سائقي مركبة الـ"توك توك" عن شراء سيارات ""، عقب إعلان مجلس الوزراء تطبيق آلية تحويل عربات الـ"توك توك"، إلى سيارات ميني فان، والتي تشبه عربات النقل في هيئتها المربعة إلا أنها لنقل الركاب.وتتعدد مميزات سيارات، فهي أكثر سيارة مثالية للأسرة أو لكسب العيش، ويرغب العديد من المقبلين على افتتاح مشاريعهم الخاصة في امتلاك سيارة جديدة بأسعار اقتصادية، لكونها تتحمل عدد كبير من الأفراد.بحثت "الفجر" في أسعار السيارات المستعملة والجديدة لسيارات، في سوق السيارات الجديدة والمستعملة الباحثون عن الموديلات، في ظل اتجاه تحويل سيارات التوك توك إلى