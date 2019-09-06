لأول مرة.. رئيس ريال مدريد يكشف سرا عمره 8 سنوات

كشف فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد كواليس احتفاله بهدف الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق في مرمى ليون الفرنسي في موسم 2010-2011 في بطولة دورى أبطال أوروبا.





بيريز يكشف كواليس احتفاله بهدف الملكي في مرمى ليون









وقال بيريز في تصريحات لشبكة RMC الفرنسية: " احتفلت بأهداف الفريق مرتين فقط من قبل، أول مرة كان هدف بنزيما ضد ليون والثاني هدف راموس في نهائي دوري الأبطال ضد أتلتيكو مدريد".





واختتم بيريز تصريحاته قائلاً : "حين شارك بنزيما وسجل الهدف ضد ليون كنت سعيدًا لدرجة أنني لم أتمكن من السيطرة على انفعالاتي واعتذرت لجون ميشيل أولاس رئيس ليون لأنها كانت المرة الأولى التي احتفل بها في حياتي".





وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن هذه المواجهة كانت مهمة لبيريز لأن الميرينجي لم يتخطى مرحلة دور الـ16 في البطولة لعدة سنوات وفي الموسم السابق لهذه المباراة أطاح ليون بالملكي من البطولة ودخل ريال مدريد لقاء العودة على ملعبه سانتياجو برنابيو بعد أن تعادل في مبلراة الذهاب بهدف لمثله ونجح بنزيما بعد 28 ثانية فقط من مشاركته كبديل من تسجيل الهدف الثاني وفاز الملكي بثلاثية نظيفة وتخطى الدور الربع نهائي من البطولة.





وسيواجه ريال مدريد ليفانتي في الرابع عشر من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني ويسعى للفوز لاستعادة ذاكرة الانتصارات عقب التعادل مع فياريال وبلد الوليد في الجولتين الثانية والثالثة.



