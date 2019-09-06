فنانات على كرسي المذيعة.. إسعاد يونس تتألق وأحلام تتورط في "الملكة".. و"شيري ستوديو" يخصم من رصيد شيرين

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شهدت الفترة الماضية تزاحم الفنانون والمطربون على كرسي المذيع، وأصبحنا نرى الفنانات كمقدمات برامج وليست كممثلات للأعمال الدرامية والسينمائية، وكأنهم شعروا أن لديهم الامكانيات التى تمكنهم من القدرة على أداء دور المذيع،وهذا الأمر فى الماضي كان نادرا الحدوث، لأن دور المذيع ليس سهلا كما يعتقد البعض، وقد تغيرالأمر على ما كان عليه وانتشرت ظاهرة تنافس الفنانين مع الإعلاميين،وهناك فنانون قد حالفهم الحظ بالنجاح فى تقديم تلك البرامج، وآخرين لم يحالفهم الحظ وكتب لهم الفشل، رغم فشل أغلب التجارب، إلا أن النجوم مازالوا يصرون على خوض هذه التجربة .







هالة فاخر نجحت الفنانة هالة فاخر فى تقديمها للبرامج التلفزيونية،حيث قدمت أكثر من برنامج، فكانت بداية تقديمها للبرامج من خلال برنامج "ريا وسكينة" عام ٢٠٠٨ مع الفنانة غادة عبد الرازق، كما قامت هالة بتقديم برنامجا على قناة صدى البلد يحمل عنوان" هات من الآخر" عام ٢٠١٥، ثم قامت بتقديم برنامج "انتبهوا أيها السادة" فى نهاية ٢٠١٥ على قناة الحياة لمدة موسمين،كما تقدم حاليا برنامج "هالةمصرية"على قناة المحور.





إسعاد يونس قامت بتقديم برنامج صاحبة السعادة عام ٢٠١٤، والبرنامج يعد واحدا من البرامج الإجتماعية ،وحظى البرنامج بشعبية هائلة، وحققت من خلاله نسب مشاهدة عاليه، والبرنامج كان يعرض على قناة cbcثم انتقلت لتقديمه على dmc.

نهال عنبر خاضت نهال عام ٢٠١٥مجال التقديم التلفزيونى لأول مرة، من خلال برنامج "عنبر الستا" عبر قناة "العاصمة"، وفكرة البرنامج كانت تدور حول مشاكل اجتماعيه، انسانية من وحى الحياة اليومية للمصريين، ثم غادرت القناة، وانتقلت إلى قناة "المحور" لتقدم موسم جديد من "عنبر الستات"،والبرنامج كان يضم العديد نت الفقرات التى تهم المرأة والمجتمع، أحدهم فقرة اجتماعية تناقش جميع المشاكل التى تخص المرأه، وفقرة أخرى بعنوان"طوق نجاة" وتعالج من خلالها الحالات الإنسانية وإجراء عمليات العين والقلب، وفقرة ثالثة متعلقة بعمليات التجميل التى تخضع لها المرأه.

وانضمت نهال إلى المحور فى أكتوبر ٢٠١٧ بنفس البرناث، فريق الإعداد، وفى أكتوبر ٢٠١٨ انتقلت الى قناة one لتشارك الاعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة هيدى كرم، الفنانة ندى رحمى فى تقديمهم لبرنامج "كلام ستات" الذى مازال يتم عرضه حتى الآن، ويعرض يومياً من السبت إلى الأربعاء .

والبرنامج يضم العديد من الفقرات منها فقرة "اتنين فى واحد"، الرغى الجميل "بالإضافة إلى فقرات خاصة عن رصد القضايا التى تشغل بال المواطنين ،فقرة" بيقولك" وتعرض عددا من الأخبار الطريف، فقرة "إسأل الستات" بجانب لقاءات مع الفنانين والشخصيات المختلفه.

ومن الذين فشلوا فى تقديم البرامج





أحلام خاضت تجربة تقديم البرنامج فى عام ٢٠١٦ بعنوان "الملكة"، فلم يحقق المرجو منه وتعرض للعديد من الأزمات، وتم حذف عدد من الحلقات، بسبب حلقة البرنامج الأولى التى يظهر فيها نوع من التعالى لم يرض المشاهد ولا الجمهور، فنال البرنامج انتقادات لاذعة وكبيرة، وكانت فكرة البرنامج تدور حول اختيار صديق مفضل للفنانة الخليجية، ويخوض المشتركون المراحل الأساسية التى تبدأ بتجارب الأداء، ثم تصفية المشتركين، وعلى المرشحين أن يقدموا طلباتهم ومذكّراتهم وعرضا تفصيليا لسبب مشاركتهم فى البرنامج.





شيرين عبد الوهاب قامت بتقديم برنامج "شيري ستوديو" هو التجربة الأولى للفنانة شيرين فى تقديم البرامج والذي عرض عام ٢٠١٧ على قناة DMC، ورغم الميزانية الضخمة التي وجهت للبرنامج، واستضافة كبار النجوم فى مصر والوطن العرب؛ إلا أن البرنامج حظى بالفشل، لأن شيرين اعتمدت على الأسئلة التقليدية والمكررة، بالإضافة إلى أن عام 2017 الذي شهد عرض البرنامج، كان مليئا بالأزمات التي تعرضت لها "شيرين" وأثرت على شعبيتها، بداية من مشكلتها مع عمرو دياب، وإلى تصريحاتها عن النيل وفيديو البلهارسيا.

وكان من المقرر أن يتم تقديم البرنامج على عدة مواسم؛ إلا أن القناة اكتفت بالموسم الأول تجنبا للفشل والخسائر المالية.



أنوشكا خاضت هذه التجربة ببرنامج "صالون أنوشكا" بدأ عرضه عام ٢٠١٧، واستمر حتى عام 2018 بتقديم حلقات جديدة، وجاء هذا البرنامج بعد مشاركتها فى تجربتين دراميتين ناجحتين في مسلسلي "جراند أوتيل" و"حلاوة الدنيا".

لكن فكرته لم تختلف كثيرا عن برنامج أصالة "صولا"الذى قدمته عام ٢٠١٤ فقد سارت أنوشكا على نفس الخطى وذلك باستضافة الفنانين ومحاورتهم بطريقة "الفضفضة" ومشاركتهم الغناء ايضًا.. تجربة أنوشكا مع "كرسي المذيع" ليست فاشلة، لكنها لم تحقق نجاحا كبيرا ايضًا.









فيفي عبده كان للفنانة فيفي عبده تجربتان مع الإعلام، الأولى في برنامج "أحلى مسا" عام 2014 مع المطرب هشام عباس، ولم يحقق نجاحا يذكر، ثم استعانت بها قناة ten فى العام التالي لتقديم برنامج "٥مواه" مع هشام أيضا، ووجهت القناة ميزانية ضخمة للبرنامج من أجل استضافة النجوم،لكن البرنامج توقف، لأنها لم تعطى المساحة الكافية للضيوف، وكانت هى المسيطرة فقط على الحوار، وقد تعاقدت بعده على برنامج جديد مع قناة النهار، ولكن البرنامج توقف أيضا.