نجم الأهلي السابق يفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي





سبب فسخ تعاقد كوليبالي مع الرجاء



ويأتي فسخ اللاعب تعاقده مع ناديه، بعد تعرضه للهجوم الشديد من جماهير الفريق، عقب الخروج من كأس الدولة وإتهامه بالتسبب في الهزيمة.



وكتب لاعب الأهلي السابق صباح اليوم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا "لقد فسخت العقد بالتراضي مع فريق الرجاء المغربي ".





ساليف كوليبالي يوجه الشكر لجماهير الرجاء



وأضاف اللاعب: "اشكر الجمهور والجميع على هذه الفترة انا احبكم جميعا وكل شخص ينتقد".



وكانت صحيفة المنتخب المغربية ذكرت أن كوليبالي هو أول الضحايا، عن النادي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه رفقة النادي منذ أن انضم إلى صفوفه.



وتابعت الصحيفة، "أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، كان يرغب في استمرار اللاعب إلا أن الإدارة لا ترغب في تواجده، بسبب مستواه الذي وصفوه بالضعيف، حيث أوضحت الصحيفة أن علاقة المدير الفني بكوليبالي موضحة أن كوليبالي يعد لغزًا كبيرًا لدى المدير الفني، حيث يصر على اصطحابه خلال محطاته التدريبية، فتواجدا سويًا بمازيمبي، وأصر على تواجده خلال تدريبه الأهلي، وأتى به عندما أصبح مديرًا فنيًا للرجاء.



وكان ساليف كوليبالي قد رحل عن الأهلي في يناير الماضي مع كارتيرون، وانتقل إلى الرجاء مطلع شهر يوليو الماضي، ولكن لم يستمر قرابة الشهرين.

وكان كوليبالي لعب للنادي الأهلي فترة تواجد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وقدم مستويات مميزة على مستوى تسجيل الأهداف لكن الأخطاء الدفاعية القاتلة كانت سببا رئيسيا في إنهاء التعاقد معه. وأضاف اللاعب: "اشكر الجمهور والجميع على هذه الفترة انا احبكم جميعا وكل شخص ينتقد".وكانت صحيفة المنتخب المغربية ذكرت أن كوليبالي هو أول الضحايا، عن النادي، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه رفقة النادي منذ أن انضم إلى صفوفه.وتابعت الصحيفة، "أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، كان يرغب في استمرار اللاعب إلا أن الإدارة لا ترغب في تواجده، بسبب مستواه الذي وصفوه بالضعيف، حيث أوضحت الصحيفة أن علاقة المدير الفني بكوليبالي موضحة أن كوليبالي يعد لغزًا كبيرًا لدى المدير الفني، حيث يصر على اصطحابه خلال محطاته التدريبية، فتواجدا سويًا بمازيمبي، وأصر على تواجده خلال تدريبه الأهلي، وأتى به عندما أصبح مديرًا فنيًا للرجاء.وكان ساليف كوليبالي قد رحل عن الأهلي في يناير الماضي مع كارتيرون، وانتقل إلى الرجاء مطلع شهر يوليو الماضي، ولكن لم يستمر قرابة الشهرين.

أعلن المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، عن فسخ التعاقد مع فريقه، بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خلال الفترة المقبلة.