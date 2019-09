تعرف على كواليس مسلسل "بلا دليل".. وتفاصيل أدوار الابطال (فيديو)

Advertisements



يواصل نجوم مسلسل بلا دليل تصوير باقي مشاهدهم في العمل الدرامي المكون من ٤٥ حلقة وسيعرض خارج موسم رمضان وحضر برنامج the insider بالعربي كواليس تصوير المسلسل بحضور الفنانة درة التي تحدثت عن دورها وكشفت أنا عازفة علي ألة الهارب وانها تعلمت العزف خصيصا من أجل الدور ويجسد في المسلسل الفنان خالد سليم دور زوجها وتحدث خالد عن تفاصيل شخصيتة ويحكي أنه سيكون شخص طموح جدا في عمله ولكنه حاد في معاملة الأخرين.



أما عن نيقولا معوض فيجسد دور خطيب درة السابق وينفصل عنها قبل الزواج بوقت قصير جدا بسبب مفاجأة ستحدث وبعد زواجها من خالد سليم سيظهر لها الفنان اسلام جمال الذي تواجد في الكواليس وتحدث عن شخصيته وهو مهندس ديكور سيعجب بدرة وهي متزوجة.



مسلسل بلا دليل هو بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض واسلام جمال وحازم سمير وتأليف انجي علاء واخراج منال الصيفي وانتاج شركة سينرجي.



مع استمرار تصوير مسلسل "بلا دليل" ، قارب مخرج العمل منال الصيفي، على الانتهاء من مونتاج ومكساج أول 5 حلقات منه بطولة النجوم درة وخالد سليم، وذلك بالتزامن مع تصوير المسلسل، الذى قطعت من خلاله شوطاً كبيرا فى التصوير حيث تصور حاليا فى الأسبوع الرابع من المسلسل، من إنتاج شركة سينرجي.



وتصور حالياً الصيفى بكثافة كبيرة، وذلك رغبة من صناع العمل فى عرضه خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهو ما دفع فريق العمل على التعاون فى سرعة التصوير وتذليل جميع العقبات من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت ممكن.



"بلا دليل" مسلسل اجتماعي يسيطر عليه طابع الغموض والإثارة وهو من نوعية المسلسلات الطويلة فى 45 حلقة، بطولة درة وخالد سليم ونيكولا معوض وحازم سمير واسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر واشرف زكي وانعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.



وكان الفنان اللبناني نيقولا معوض، قد انتهى من تصوير أولى مشاهده في مسلسل "بلا دليل" للمخرجة منال الصيفي، كما نشر النجم على حسابه الشخصي بإنستجرام مقطع فيديو لرقصة رومانسية تجمعه بالفنانة درة ضمن أحداث المسلسل، بجانب صورة تجمعه بالفنانين خالد سليم وحازم سمير، ويقوم نيقولا بشخصية تيمور الواقع في علاقة رومانسية مع حبيبة والتي تقوم بدورها النجمة.



وصرّح نيقولا عن مشاركته في مسلسل بلا دليل "سعيد جدًا بالعودة للدراما المصرية من جديد، بمسلسل مشوّق بأحداث مركبّة والتعاون مع فريق عمل متفاهم".



وبجانب درّة، يشارك النجم نيقولا معوّض، في بطولة المسلسل النجوم خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة.



ويعتبر مسلسل "بلا دليل" دراما اجتماعية متشابكة يسيطر عليها طابع الغموض والإثارة، مكوّن من 45 حلقة ومن المقرر إطلاقة شهر أكتوبر المقبل، المسلسل إنتاج سينرجي، تأليف إنجي علاء ومن إخراج منال الصيفي.



يذكر أن "نيقولا" قدم على مدار السنوات الماضية عدة أعمال درامية مصرية، آخرها مسلسل طلعت روحي، الذي عُرض في شهر فبراير الماضي، ومؤخرا انتهى النجم من تصوير مشاهده في الفيلم الأمريكي His Only Son في الولايات المتحدة، والذي يجسد من خلاله شخصية النبي إبراهيم.