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بيكيه يعلق على ثغرة فسخ ميسي عقده مع برشلونة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
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بيكيه يعلق على ثغرة فسخ ميسي عقده مع برشلونة
بيكيه وميسي
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منى العوضي
 
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علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، على إمكانية قيام زميله في النادي الكتالوني ليونيل ميسي بفسخ عقده والرحيل في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقال بيكيه؛ خلال تصريحات صحفية صباح اليوم الجمعة: "أعرف أن هناك بند في عقد ميسي، يمكنه أن يذهب مجاناً متى يشاء، ولكن نعرف التزام ليو مع البارسا، لست قلقاً على الإطلاق، لأن ميسي لديه حق أن يقرر مصيره بيده".

وكانت صحيفة "آل باييس" الإسبانية، أمس الخميس قد أكدت إن ميسي لن يضطر للانتظار حتى صيف 2021، عندما سينتهي عقده الحالي مع البارسا، لإنه بإمكانه فسخ عقده في نهاية شهر يونيو.

ويتواجد الأسطورة ليونيل ميسي في صفوف برشلونة منذ عام 2005 وهناك شرط في عقده يسمح له بالرحيل عن النادي الكتالوني طالما كان ذلك خارج أوروبا في حال رغبته في إنهاء مشواره مع أحد أندية بلاده الأرجنتين.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية مع الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد وجونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس وفرينكي دي يونج لاعب الوسط القادم من أياكس أمستردام.

وعلى صعيد آخر؛ شارك جيرارد بيكيه في فوز منتخب إسبانيا على نظيره رومانيا بهدفين مقابل هدف حيث سجل الثنائية المدافع سيرخيو راموس واللاعب باكو ألكاسير، وذلك في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب إسبانيا بعد مباراة أمس الخميس كالتالي؛ إسبانيا 15 نقطة والسويد 10 نقاط والنرويج 8 نقاط ورومانيا 7 نقاط ومالطا 3 نقاط وجزر فارو بلا نقاط.
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