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3 لاعبين أبهروا رينيه فايلر في الأهلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
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3 لاعبين أبهروا رينيه فايلر في الأهلي
رينيه فايلر مدرب الاهلي الجديد
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الفجر الرياضي
 
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تعاقد مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مع السويسري رينيه فايلر لقيادة القلعة الحمراء فنيا بداية من الموسم الجديد، خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

3 لاعبين أبهروا رينيه فايلر في الأهلي

وجاء قرار الإطاحة بمارتن لاسارتي على خلفية خروج الأهلي من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز اف سي بهدف دون رد سجله إيريك تراوري.

وقاد رينيه فايلر القلعة الحمراء في التدريبات بعد تسلمه مهام القيادة الفنية حيث حرص على الإشادة بعدد من اللاعبين المميزين في الفريق الأول وتحديدا 3 لاعبين فقط ، وهم حسين الشحات ووليد سليمان ومحمد مجدي قفشة.

سبب إشادة رينيه فايلر بثلاثي الأهلي

وجاءت الإشادة بثلاثي المارد الأحمر من جانب السويسري رينيه فايلر بعد أن رأى قدراتهم الخاصة ومهاراتهم في المراوغة وأكد أنهم يتمتعون بقدرات عالية ستمكنهم من قيادة الأهلي وإيجاد الحلول في المباريات القادمة للأهلي.

وكان الأهلي توج ببطولة الدوري المصري للمرة الحادية والأربعين في تاريخه بعد منافسة شرسة مع الزمالك طيلة الموسم، لكن الجولات الأخيرة من المسابقة أهدت الفريق الأحمر اللقب بعد تعثر الفارس الأبيض في مباريات حاسمة في آخر المشوار.

وودع المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بعد الخسارة ذهابا بخماسية بيضاء في خسارة تاريخية للأهلي قبل أن يفوز في ملعب برج العرب بهدف دون رد لكنه لم يكن كافيا لتجنب الفريق الخسارة وتوديع المسابقة.
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