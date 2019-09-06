درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في مصر والمدن العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الجمعة 6/9/2019 في مصر





نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا عن حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 في جمهورية مصر العربية، وأوضح البيان أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار ولطيف في الليل.





تحذريرات من حالة الطقس اليوم الجمعة





تقل الرؤوية على المناطق الشمالية من البلاج بسبب الشبورة المائية، لذلك حذرت الأرصاد السائقين من القيادة على الطرق السريعة، وعلى السواحل الشمالية تظهر السحب المنخفضة، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





درجات الحرارة اليوم الجمعة 6/9/2019 في مصر





نقدم لكم درجات الحرارة اليوم الجمعة في محافظات مصر، حيث درجة الحرارة في القاهرة 36 العضمى 25 الصغرى، والإسكندرية 32 العظمى 22 الصغرى، ومطروح 31 العظمى 23 الصغرى، وشرم الشيخ 38 العظمى 28 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى 21 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى، 25 وقنا 40 العظمى 26، وأسوان 41 العظمى 27 الصغرى.



