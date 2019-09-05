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نجم فلسطين يعلق على الفوز الثمين على أوزبكستان

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:54 م
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نجم فلسطين يعلق على الفوز الثمين على أوزبكستان
محمود وادي
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ريهام عبد المحسن
 
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أعرب محمود وادي نجم المصري البورسعيدي ومنتخب فلسطين عن سعادته بالفوز الثمين على أوزبكستان بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

الفوز الصعب على على أوزبكستان جاء في توقيت مميز

وقال وادي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"كان هدفنا الفوز على أوزبكستان وهذا ما حققناه على الرغم من صعوبة المباراة بالإضافة إلى أننا خضناها على أرضنا".

وأضاف :"أوزبكستان تمتلك لاعبين مميزين ومدرب كبير ونعد الجماهير بيذل أفضل مجهود لنا في المباريات المقبلة".

وتابع :"لدينا طموح في تطوير الرياضة الفلسطينية وتقديم شئ مميز في تصفيات كأس العالم 2022".

واختتم وادي تصريحاته قائلاً :"سعيد بتواجدي مع المصري وقدمنا الموسم الماضي آداءا مميزًا تحديداً في الكونفدرالية وايهاب جلال من المدربين الرائعين والذين يتعاملون باحترافية شديدة مع اللاعبين كما اشكر حسام حسن على الفترة التي قادنا فيها وتعلمت منه الكثير".

فوز رائع لمنتخب فلسطين على حساب أوزبكستان

وكان منتخب فلسطين حقق فوزا ثمينا على نظيره الأوزبكي في مستهل مشواره بدور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم والتي من المقرر أن تقام في دولة قطر 2022 .

سجل أهداف مباراة المنتخب الفلسطيني الشقيق كل من عدي الدباغ في الدقيقة 60 من عمر اللقاء وإسلام البطران في الدقيقة 84 ليحصل الفريق الفلسطيني على أول 3 نقاط له في المجموعة والتصفيات وتكون خير بداية لزملاء الدولي محمود وادي نجم المصري البورسعيدي.

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المزيد عن: محمود فلسطين رياضة اوزبكستان الفوز الثمين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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