تعرف على أسعارها وأنواعها.. الحكومة تستبدل التوك توك بالـ "ميني فان"

بدأت الحكومة مشروع برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "المينى فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، تتولى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، كما حدث سابقاً فى استبدال سيارات التاكسي القديمة بسيارات البيضاء، في هذا السياق عقدت الحكومة اجتماع لمناقشة المشروع فى اجتماع حضره وزيري المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

مردود إيجابي

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هذا البرنامج له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث يعمل علي توفير وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مؤكداً أن هناك وحدة بالوزارة عملت على مشروع إدارة التاكسي سابقاً، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

تقليل التوك توك

توفر الحكومة سيارات الڨان (7 راكب) كبديل لمركبات التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريباً مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "المينى فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقاً على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيداً لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

مركبات التوك توك

تُشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن متوسط عدد مركبات التوك توك فى مصر يتراوح بين ٢.٥ و٣ مليون مركبة توك توك، منها حوالى ١٠٪ مُرخصين، والباقى يمارس نشاطه فى الشوارع والأزقة دون أى التزام للدولة من ضرائب وتأمينات.

يهدد حظر سير التوك توك فى المدن ووقف إصدار تراخيصه واستيراده حياة ما يزيد على ٤٥٠ ألف أسرة على الأقل، وهم يمثلون شبابًا يعملون على تلك المركبات، ووفقًا لحصر وزارة التنمية المحلية، فإن عدد مركبات التوك توك فى مصر تبلُغ ٤١٦ ألفًا.

ميني فان

هي سيارات تشبه عربات النقل في هيئتها المربعة إلا أنها لنقل الركاب، هي سيارة (سيارة الستة أو السبعة أو الثمانية ركاب إلخ)، وتكون أطول من سيارات الصالون وتصمم للحصول على غرفة داخلية كبيرة.

يبحث قطاع من زبائن سوق السيارات الجديدة عن الموديلات التي تقدم لهم مساحات داخلية كبيرة تتناسب مع حاجاتهم العائلية، فيم يبحث آخرين عن هذه النوعية من السيارات لأغراض تجارية.

تتميز سيارات الـ"ميني فان" بانها المثالية للعائلات الكبيرة التي ترغب في امتلاك سيارة جديدة تتسع لجميع أفراد العائلة وبأسعار اقتصادية، كما انها مناسبة للعمل كسيارة أجرة تصطحب عدد كبير من الأفراد .

أسعارها

تقدم سيارة" كينبو ميني فان" موديل 2017 بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وهي السيارة بفئة واحدة بباب خلفي جرار، ويبلغ سعرها الرسمي 120.000 جنيه.

توجد بالأسواق المحلية سيارة سوزوكي APV موديل 2018 بأسعار رسمية 137.000 جنيه، وتتسع إلى سبعة أفراد بالإضافة إلى السائق، وتعمل بمحرك 1000 سي سي بقوة 50 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

تعتبر سيارة كيتون M70 موديل 2017 هي ثالث أرخص "ميني فان" في السوق المصري، وهي تعمل بمحرك 1500 سي سي بقوة 86 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات وتستوعي مقصورتها حتى سبعة أفراد، وتبدأ أسعارها الرسمية 148.000 جنيه.

فولكس فاجن كادي موديل 2018، يصل سعرها في السوق المصري 365.000 جنيه، وتعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ومن أبرز ما تتميز به السيارة مساحة الشنطة الخلفية التي تصل إلى 920 لترًا.

توجد بالأسواق" فيات دوبلو" 2018، العائلية متوفرة بفئتين، الأولي تأتي بـ 5 مقاعد، والثانية سباعية المقاعد ، وتستمد دوبلو طاقتها من محرك سعة 1.4 لتر بقوة 77 حصان، وتبدأ أسعار دوبلو من 249.900 جنيه للفئة الأولي خماسية المقاعد، أما النسخة سباعية المقاعد فيبلغ سعرها الرسمي 256.900 جنيه، وسيارة فيات مرتبطة بناقل حركة يدوي، وتصل السعة اللترية لوحدة التخزين الخلفية إلى 750 لتر.