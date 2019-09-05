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حقيقة توقيع عقوبة على الأهلي حال التعاقد مع "كهربا"

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:04 م
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حقيقة توقيع عقوبة على الأهلي حال التعاقد مع كهربا
كهربا
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محمد جمال
 
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كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري حقيقة انتظار النادى الأهلى لتوقيع عقوبات عليه خلال الفترة المقبلة حال التوقيع مع لاعب نادى الزمالك والذى رحل لصفوف أفيس البرتغالى محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.


وتحدث فضل الله ل "الفجر الرياضي" :" قائلاً :" فى حال توقيع اللاعب كهربا على عقود إنتقاله للنادى الأهلى لم يتم فرض أى عقوبات على النادى الأهلى بل سيتم فرض عقوبات على نادى أفيس البرتغالى لأنه تعاقد مع اللاعب وهو على ذمة نادى أخر وذلك فى حالة ثبوت أن اللاعب وقع لناديين ".


وأشار فضل الله فى تصريحات خاصة أن فى حالة ثبوت توقيع كهربا لناديين سيتم توقيع عقوبة على النادى البرتغالى بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على 6 اشهر إلى جانب فرض غرامة مالية بمسبة 10 % من قيمة عقد إنتقال اللاعب للنادى البرتغالى.


ويذكر أن كهربا رحل عن صفوف نادى الزمالك الصيف الماضي ووقع على عقود إنتقال لصفوف أفيس البرتغالى وحصل على بظاقة دولية مؤقتة للمشاركة معهم فى بطولة الدورى.

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