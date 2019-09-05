حقيقة توقيع عقوبة على الأهلي حال التعاقد مع "كهربا"
الخميس 05/سبتمبر/2019 - 08:04 م
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح المصري حقيقة انتظار النادى الأهلى لتوقيع عقوبات عليه خلال الفترة المقبلة حال التوقيع مع لاعب نادى الزمالك والذى رحل لصفوف أفيس البرتغالى محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.
وتحدث فضل الله ل "الفجر الرياضي" :" قائلاً :" فى حال توقيع اللاعب كهربا على عقود إنتقاله للنادى الأهلى لم يتم فرض أى عقوبات على النادى الأهلى بل سيتم فرض عقوبات على نادى أفيس البرتغالى لأنه تعاقد مع اللاعب وهو على ذمة نادى أخر وذلك فى حالة ثبوت أن اللاعب وقع لناديين ".
وأشار فضل الله فى تصريحات خاصة أن فى حالة ثبوت توقيع كهربا لناديين سيتم توقيع عقوبة على النادى البرتغالى بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد على 6 اشهر إلى جانب فرض غرامة مالية بمسبة 10 % من قيمة عقد إنتقال اللاعب للنادى البرتغالى.
ويذكر أن كهربا رحل عن صفوف نادى الزمالك الصيف الماضي ووقع على عقود إنتقال لصفوف أفيس البرتغالى وحصل على بظاقة دولية مؤقتة للمشاركة معهم فى بطولة الدورى.
Advertisements
- عاجل.. عبد الله السعيد يواجه شبح الإيقاف لمدة 6 أشهر لهذا السبب
- عبد الله السعيد حلقة جديدة في أزمة التوقيع للقطبين.. تعرف على أبرز الضحايا
- قبل "السعيد".. 3 أهلاوية و2 زمالكاوية وقعوا في "فخ" التوقيع لناديين
- مفاجأة.. "السعيد" مهدد بالإيقاف في حالة الانتقال للدوري السعودي
- طاهر محمد طاهر: لم يتحدث معي أحد من الأهلي
- عاجل.. كهربا يتخذ أول خطوة رسمية للانتقال للأهلي
- ماذا قدم المصريين في البرتغال قبل انتقال "كهربا" لديسبورتيفو أفيس ؟ (تقرير)
- الزمالك يصعد موقفه ضد كهربا
- عاجل - الأهلي يحدد موعد ضم "كهربا"
المزيد عن: محمود عبد المنعم كهربا كهربا والأهلي كهربا الزمالك الاهليتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر