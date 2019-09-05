رئيس جامعة المنيا يعلن رفع كفاءة المنشآت استعدادا للعام الدراسي (صور)

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد المدن الجامعية للطلبة والطالبات ورفع كفاءة المنشآت؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وتمهيدًا لبدء تسكين الطلاب المغتربين هذا العام، ولإحداث طفرة ملحوظة فى مجال تطوير الخدمات الطلابية لاستقبال العام الجامعى الجديد 2019/2020.





جاء ذلك أثناء تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، تُرافقه الدكتورة سمية أحمد محروس مدير عام المدن الجامعية، والعقيد أسامة فوزي مدير الأمن الإداري بالجامعة على المدن الجامعية للطلبة والطالبات.





شملت الجولة تفقد الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والتطوير بالمبني رقم (1) بالحرم الجامعي الذي تمت به أعمال الإحلال والتجديد بدورات المياه، وبالمطابخ، وتجهيز قاعات الاستذكار، والحاسب الآلي، إلى جانب ترتيب المخازن وتطوير المرافق والبنية التحتية للمدن.





كما استُكملت الجولة بتفقد المبنى رقم (2) بالإخصاص والذي تم إعادة صيانته وتطويره وتجديد جميع الخدمات به من شبكات الكهرباء والصرف الصحي، والدهانات، وأعمال السباكة، استعدادا للدخول للخدمة من جديد واستقبال الطلاب.





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رئيس جامعة المنيا: مبنى جديد يسع لـ 200 طالب يدخل الخدمة





أوضح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، مؤكدا أن مبنى المدينة الذي تم إحياؤه بمدينة الطالبات بالإخصاص يسع لحوالي 200 طالبة، مؤكدًا أنه جاري إنهاء أعمال الصيانة به ليتم استلام المبنى خلال أسبوع ويكون متاح أمام الطالبات خلال هذا العام، ليكون إجمالي المباني التي تخدم الطلبات المغتربين 11 مبني موزعًا ما بين 6 مباني داخل الحرم الجامعي و5 مباني خارج الحرم بالأخصاص وبمدينة المنيا الجديدة، إلي جانب 6 مباني للطلاب بمدينة الإخصاص لتصل الطاقة الاستيعابية للمدن إلي أكثر من 6500 طالبًا وطالبة، تضمن توفير سكن آمن لأكبر عدد من الطلاب المغتربين.





وجاء ذلك اثناء تفقده لاعمال تطوير وتجديد المدن الجامعية للطلبة والطالبات ورفع كفاءة المنشآت؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وتمهيدًا لبدء تسكين الطلاب المغتربين هذا العام، ولإحداث طفرة ملحوظة فى مجال تطوير الخدمات الطلابية لاستقبال العام الجامعى الجديد 20192020.





مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا يُواصل تنظيم دوراته التدريبية





يُواصل مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا في تنظيم دوراته التدريبية المجانية في الإكسيل المحاسبي لموظفي الجامعة بالإدارات والوحدات والكليات، والوحدات ذات الطابع الخاص؛ وذلك حرصًا من جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة على تطوير أداء موظفي الجامعة، ورفع كفائتهم في العمليات الحسابية، وتقليل اعتمادهم على المعاملات الورقية، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في شتى المجالات.





تشمل الدورات التدريبية في الإكسيل، التدريب والاختبارات والشهادات، كما تتضمن عددًا من الموضوعات حول اليومية الأمريكية وربطه مع دفتر الأستاذ العام، وميزان المراجعة، واستخراج التقارير المالي "قائمة الدخل" والميزانية".





وتجدر الإشارة إلى أن الدورات تُنظم أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، وتستغرق الدورة الواحدة خمسة أيام متتالية، ويعقب التدريب تقييم المهام التي نفذها المتدربون.





يُشرف على تنظيم الدورات الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بالجامعة، كما يقوم بالتدريب متخصصين بمركز التدريب.

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"رئيس جامعة المنيا" يشهد افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة بـ"المنوفية"





شهد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا افتتاح اسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة والمقام بجامعة المنوفية تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات المصرية، وذلك خلال الفترة من 1-6 سبتمبر الجاري بمشاركة 1000 طالب وطالبة ومن 20 جامعة مصرية تحت شعار "بنكمل بعض".





هذا وقد بدأ الافتتاح بعزف السلام الجمهوري، وطابور العرض لوفود الجامعات المصرية المشاركة، حيث تقدم طابور العرض طلاب جامعة المنيا يحملون أعلام الجامعة ولافتات تحمل اسم وشعار الجامعة، وقاموا بإلقاء التحية علي الوفود المشاركة، كا تم تقديم عروض رياضية بعنوان أصحاب الهمم، فى حب مصر، وعرض التربية الرياضية بعنوان الرشاقة أسلوب حياة، وعرض استعراضى لفرقة الشمس، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن جامعة المنوفية.



