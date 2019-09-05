"البورصة" تربح 2.7 مليار جنيه بنهاية جلسات الأسبوع

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وقفز المؤشر الرئيسي بنسبة 0.62% ، ، وبلغ حجم التداول على الأسهم 269 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 23.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، بسبب تنفيذ صفقتى جلوبال تليكوم، وابن سينا فارما، وسجلت تعاملات المصريين 56.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.4%، والعرب على 15.35% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.13%.









وربح رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.269 مليار جنيه.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية ، فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 14933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 18127 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 5550 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1469 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.









ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 568.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 68.1 مليون جنيه، 282.5 جنيه، 157.8 مليون جنيه، 61.8 مليون جنيه، على التوالى.













من جانبه ، أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.463 مليار جنيه.









وبلغ حجم التداول على الأسهم 161.2 مليون ورقة مالية بقيمة 782.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.36%، والعرب على 8.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.52%. ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 6.7 مليون جنيه، 101.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 38.8 مليون جنيه، 201 ألف جنيه، 58.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالى.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14841 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18061 نقطة، وتراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5503 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 552 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.16% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة. وارتفعت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.



