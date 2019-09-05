الأهلي يتراجع في ملف وليد أزارو (فيديو)

حسم مجلس إدارة نادي الأهلي مستقبل وليد أزارو مهاجم الفريق بعدما طالبت الجماهير برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بدعوى كثرة إهداره للفرص أمام مرمى المنافسين.





وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه لا توجد أي نية لبيع مهاجم الفريق في الميركاتو الصيفي حتى لو وصل إلى الفريق عرض مغر في الفترة الحالية مشيرًا إلى أن الفريق يستهدف الحفاظ على على نجومه

الأهلي يتمسك باستمرار أزارو





وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية أن رغبة الإدارة هي استمرار أزارو بالرغم من الانتقادات القوية هذا الموسم مؤكدًا أن الأهلي لا يفكر في بيعه كما هو الحال للنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو.

ودافع عبد الحفيظ عن المهاجم وليد أزارو مؤكدًا أن خسارة الفريق يتحملها الجميع وليس لاعب بعينه في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى المهاجم السابق للدفاع الحسني الجديدي بسبب إهداره الفرص والاتهامات بالتسبب في الخروج من كأس مصر بالخسارة أمام فريق بيراميدز في دور الـ16.



