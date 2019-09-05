3 مواجهات نارية لريال مدريد في سبتمبر تحسم مصير "زيدان"

يعيش الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، أوقات صعبة مع فريقه في بداية الموسم الحالي، بعدما فشل في تحسين الوضع، وواصل عروضه الضعيفة حيث جمع 5 نقاط فقط من 3 مباريات في الليجا.

وألقى موقع "البرنابيو" الإسباني، الضوء على مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر الجاري عقب فترة التوقف الدولي.





وأشار الموقع الإسباني، إلى أن شهر سبتمبر الجاري، سيكون شهر حاسم للفريق الملكي ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان من أجل الحفاظ على وتيرة عالية مع بداية الموسم، وهذا هو السبب الرئيسي في أن الفترة الراهنة مهمة جدًا للتحضير قبل العودة إلى منافسات الليجا من جديد بنهاية الاستراحة الدولية.





وقاد زيدان قيادة تدريبات الريال بالأمس بدون 13 لاعبًا بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.







وسيعمل زيدان خلال الفترة الحالية على استعادة جزء مهم من المصابين، ومن الممكن أن ستعيد زيدان أربعة من لاعبيه وهم، رودريجو جوس، جيمس رودريجيز، إبراهيم دياز، إدين هازارد.





وأوضح الموقع الإسباني، أن اللاعب البلجيكي هازارد هو اللاعب الأقرب من بين المصابين للعودة ضد ليفانتي يوم 14 سبتمبر في الأسبوع الرابع بالليجا على ملعب سانتياجو برنابيو، بعدما تم منحه راحة من معسكر منتخب بلجيكا، ليعود إلى مدريد لمواصلة مرحلة التعافي من الإصابة، وسيكون زيدان بحاجة ماسة لعودته بعد تأكد غياب جاريث بيل للإيقاف بعد طرده ضد فياريال.





وأكد الموقع أن الريال سيكون على استعداد لخوض ثلاث مباريات معقدة في شهر سبتمبر من أجل كسب الثقة، وتثبيت أنفسهم كمنافسين أقوياء في كافة البطولات، حيث سيبدأ الريال مسيرته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة أقوى خصم له في المجموعة، باريس سان جيرمان، وستكون هذه المباراة على ملعب بارك دي برانس يوم 18 سبتمبر المقبل، في مباراة يمكنها بشكل كبير تحديد متصدر المجموعة الأولى، ثم سيكون الريال أمام اختبار قوي في الليجا بعد مباراة باريس بأربعة أيام فقط، عندما يحل ضيفًا على إشبيلية على ملعب رامون سانشيز بيزخوان يوم 22 سبتمبر، ومن المعروف أن دائمًا ما تكون مباراة الريال وإشبيلية ذات طابع خاص، وستزداد تعقيدًا على الريال لأنه سيلعب ضد مدربه السابق جولين لوبيتيجي الذي يقود العملاق الأندلسي ويتمنى إلحاق الضرر بالفريق الملكي.

ثم سيستضيف ريال مدريد غريمه أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 25 سبتمبر، قبل أن يتحرك الريال نحو ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 28 سبتمبر لملاقاة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في واحدة من أقوى مباريات الموسم بالنسبة للفريقين.



